PASA no se quedará de brazos cruzados

A cuidarse. La cuenta regresiva iniciará hoy para saber cómo estará Ahome dentro de 15 días con el problema del coronavirus porque hoy se abre más la economía debido a que el gobierno estatal y municipal no aguantaron la presión de los líderes de los sectores productivos y de servicios para reanudar sus labores. Y es que comercios y las plazas abrirán sus puertas después de estar cerradas algunos desde hace tres meses como medida preventiva para evitar el contagio y propagación del virus que ha dejado en Ahome una estela de muerte, sufrimiento y pérdida económica incalculable. Se habla que la reapertura será con todos los protocolos de prevención del virus, pero a como se comportan los ciudadanos, se antoja que sea mera utopía para contener el mal. Van a faltar los bares, cantinas y antros.



La fórmula. Como era de esperarse, la empresa PASA no se va a quedar con los brazos cruzados al trascender que el gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, pretende desplazarla para que la empresa OPEcología otorgue el servicio de recolección de basura. Esta empresa está siendo resucitada después de ocho años de que no entró a dar el servicio por no cumplir con los requisitos luego que otras empresas le pasaron la estafeta tras ganar la licitación, un proceso cuestionado. PASA tiene una suspensión judicial para dar el servicio hasta que la comuna haga una nueva licitación, pero como ya hay carros, se recluta a trabajadores y se desmonta el terreno, parece que se va a aplicar la misma fórmula de la ambulancias.



Por el hueso. Tras la muerte de Mario Flores se desató una lucha intestina por la presidencia del Partido del Trabajo en Ahome que él ostentaba desde hacía muchos años. Son pocos los petistas, pero como tienen la patente partidista y están de moda al ir en alianza con Morena, que se perfila reconfirmar en el 2021, pues esa posición está peleada. Dicen que uno que quiere ser el relevo de Flores es el regidor Raymundo Simons, quien de hecho quiso en su momento darle golpe de Estado al líder petista fallecido. La decisión la tiene el comisionado del PT en Sinaloa, Leobardo Alcántara, quien, aseguran algunos, tendrá que fijarse bien a quién nombra porque Simons y los otros regidores no gozan de buena imagen por su entreguismo al alcalde Chapman, quien está haciendo un pésimo gobierno.



Consenso. Por cierto, la opción del líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez como candidato a la alcaldía de Ahome, impulsado por el Partido del Trabajo que perfila reconfirmar la alianza con Morena en el 2021, causó revuelo en el interior de este partido. Aunque prematuro aún, para suerte del promotor deportivo el debate que está abierto en Morena parece beneficiarle por una circunstancia: los morenistas no tienen una figura que los posicione, que los una, para llegar en buenas condiciones en el 2021. Además, no hay alguien con la popularidad real o ficticia, como quiera ponérsele, como la de “Mingo” Vázquez. Así, en la discusión interna algunos se oponen, pero son arrollados por la mayoría que ya se dieron cuenta el motivo: es que quieren ser ellos, pero con pésima carta de presentación electoral.



Freno. El proyecto de municipalización de Juan José Ríos tuvo un frenón en el Congreso del Estado por el problema de coronavirus. Se habla que los tiempos no le van a dar a los diputados locales morenistas, los más interesados en ese tema, para sacar la reforma electoral con el fin de que se aplique en el 2021. Así, los sueños de ser candidata de Morena a la alcaldía de Rosa Inés López Castro parece ser que se nublaron. López Castro es la diputada local del distrito que abarca Ahome y parte de esa sindicatura.