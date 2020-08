PASA reclama el relleno

El Juzgado Séptimo de Distrito admitió el amparo que interpuso PASA contra el alcalde Chapman por la confiscación del relleno sanitario

A juicio. La empresa PASA se fue de los dichos a los hechos: interpuso un amparo en contra del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en reclamo por la confiscación del relleno sanitario. El recurso fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito con el número de expediente 285/2020. De inmediato, el juez decretó de plano la suspensión del acto reclamado para que de inmediato se ponga en posesión y se devuelva a PASA los bienes confiscados. Sin embargo, esto no causará efectos si la confiscación se deriva de la ejecución de un acto administrativo. El alcalde tendrá que informar de esto al juez en las próximas 24 horas, la cuales ya están corriendo. Un litigio más a la cuenta de Chapman que tendrá que sortear el primer puente del caso porque, de lo contrario, no tendrá relleno sanitario que ofrecerle a OP Ecología para que deposite la basura. Algunos aseguran que esto último va a pasar porque, a como se dieron los hechos, Chapman no tiene una resolución administrativa de algún tribunal que haya ordenado la confiscación. Carente de esto, puede salir con el argumento del interés social, pero de todos modos no puede hacer las cosas a la brava.



Desventaja. Los desatinos del alcalde Chapman fueron puestos de relieve ayer en conferencia de prensa por la primera dirigencia de Morena en Ahome, que alertó que la forma de gobernar mete al partido en una posición de desventaja de cara al 2021. Uno de los fundadores del proyecto partidista y aspirante a la candidatura a la alcaldía de Ahome, Antonio Menendes, prácticamente deslindó al partido de Chapman. En el fondo, hay un desánimo en el interior de Morena que aunque quieren endosarle la factura al Partido del Trabajo, que es el que lo postuló, la imagen de Chapman los está arrastrando. La fórmula que plantea Menendes de trabajar de cerca con los ahomenses quién sabe si les alcance.



La posición. Dicen que a sus anchas anda el regidor petista Raymundo Simons porque asumió realmente la riendas de ese partido tras la muerte de Mario Flores. Simons asegura que la posición se la otorgó el comisionado del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara, desde la pasada campaña electoral, lo que desmintió en ese entonces Flores, que se siguió ostentando como el líder del PT en Ahome hasta su fallecimiento. Sin embargo, hoy el regidor no tiene sombra y ejerce el liderazgo para autoapuntalarse para el proceso electoral de 2021. Y anda volado por las encuestas que lo ubican como lo máximo, pero en los hechos los ahomenses no lo bajan de levantadedo porque todo le aprueba al gobierno chapmista.



Sin tregua. Aprovechando el momento de debilidad por el que pasa la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, tras el accidente que protagonizó su hijo, sus adversarios políticos no le dan tregua. Y en esta ocasión parecen ser de casa, ya que con pesos y centavos empezó a fluir información sobre el aumento salarial que le autorizó a dos de sus principales colaboradoras. Así, a su secretaria particular le subió el sueldo de 14 mil 645.74 pesos a 19 mil 679.50 pesos quincenales, en tanto a su Enlace Institucional de 15 mil 725.10 pesos a 19 mil 658.18 pesos quincenales. O sea, casi 40 mil pesos mensuales cada una, un sueldo de primer mundo en un municipio con precarias condiciones económicas. Ya se habla que el golpe tiene su origen en la oficina del tesorero Esteban Moreno. ¿Será?



La señal. Al que empezaron a golpear políticamente es al empresario transportista Vicente Pico tras meterse de lleno para posicionarse entre los fortenses en la ruta por la candidatura a la alcaldía. El que se le estén sumando líderes y operadores de diferentes partidos incomodó a alguien que usan cuentas falsas del face para atacarlo.