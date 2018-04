PC descuida su base por el Tianguis Turístico

¡Refuerzos! Quienes dejaron sola su base fueron los elementos de Protección Civil, y es que todos se fueron a resguardar el evento del Tianguis Turístico. Además, el director de esta corporación, Francisco Vega, ha pedido que no se le moleste debido a que se encuentra muy concentrado en esta misión. Ante esta situación, los rescatistas necesitan con urgencia suplentes que puedan cubrir la ciudad cuando el resto tenga que irse a eventos de suma importancia. Interesados, pueden comunicarse al teléfono (667) 758 01 00.Los de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de la Secretaría de Salud necesitan un montón de pastillas pa’ los dolores de cabeza, pues estos se les dejan venir con la aparición de tanto mosco en las colonias, comunidades, ejidos y fraccionamientos de Ahome. Aparte del temor de que les pasen las enfermedades del dengue, zika y chikungunya, como en Los Ángeles, donde los moscos están a la orden del día. Si alguien tiene aunque sea paracetamol, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de la Jurisdicción, Felipe Velázquez Zazueta, al (668) 812 17 19, pa’ que se arranque por ellos, ¿sale?Se convoca a toda la raza de Guasave que tenga plantas en su casa pa’ ver si puede donar algunos podos pa’ plantarlos en cada uno de los baches que existen en la ciudad, esto para que aunque sea se vea más bonito el panorama y pa’ ver si así la raza deja de quejarse un poco. Si te interesa donar o plantar uno tú mismo, échale la llamada al ‘chaca’ de Obras y Servicios Públicos, Francisco Miguel Retamoza, al teléfono (687) 871 87 09, pues tal parece que no pueden hacer nada pa’ solucionar el problema.Se solicita el apoyo de maquinaria pesada para ir a la calle Venustiano Carranza, en la colonia Militar de Guamúchil, y recoger todo el escombro que quedó luego de los trabajos de pavimentación, pues así como algunos montones fueron tirados en terrenos baldíos, en otros tramos el escombro quedó en las banquetas. Si tienes alguna retroexcavadora o maquinaria de este tipo que pueda servir, márcale al ‘chaca’ de Obras Pública en Salvador Alvarado, Víctor Jaquez, al (673) 732 06 38.Primero, la tragedia se escribió en el fraccionamiento Pradera Dorada, donde una menor de edad fue asesinada presuntamente por un familiar cercano. Ahora, otro caso conmociona a la sociedad mazatleca. Ocurrió en el fraccinamiento Santa Teresa; un padre de familia supuestamente mató a su propio hijo tras una discusión marital. Los focos rojos vuelven a encenderse en esas zonas ubicadas en la periferia de la ciudad, a donde al parecer las pláticas para prevenir la violencia intrafamiliar aún no llegan. El Instituto Municipal de la Mujer, que dirige Judith Ornelas, nuevamente vuelve a colocarse en el ojo del hucarán, pues sus programas preventivos no están dando los resultados esperados. Si alguien conoce algún caso de violencia familiar, llame a la ‘dire’ al (669) 982 21 11, tal vez se pueda evitar otra tragedia.