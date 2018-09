PC no se da abasto por desastres que deja la lluvia

El director de Protección Civil de Culiacán, Saúl Piña, busca raza porque no se da abasto con la demanda de atención ante las lluvias, dejando en el olvido a un jardín de niños ubicado en la colonia Cedros. Este kínder tenía una semana denunciando la presencia de víboras y pedían el apoyo de las autoridades para que las retiraran del lugar y con esto evitar una tragedia. Sin embargo, después de cinco días acudieron al llamado justificándose que ellos no podían hacer nada, y que estos animales no hacen daño solo comen ratones. Por lo que urge que el alcalde Antonio Castañeda contrate mayor personal y capacitado en temas de protección civil. Interesados, pueden comunicarse al teléfono (667) 758 7000.

> Urge un brujo

La Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum) anda atrás del Brujo Majujo pa’ que les saque el diablo a los choferes y no vaya a pasar lo de hace unos días, que por un frenón del malaveriguado conductor se golpeó un niño con discapacidad en Los Mochis y luego tuvo un pleitazo con un bicicletero. Digo, no todos los choferes son así, pero vale más prevenir que lamentar. Si usted sabe del Brujo Majujo, cómo contactarlo, échele el fonazo al chaca de los camioneros, Sergio Kelly, al (668) 812 0930 pa’ que se haga el negocio, ¿arre?

> Se necesita estar al tiro

El vicefiscal en la zona sur, Cruz Alejandro Flores, busca un asistente para que lo tenga informado sobre los pormenores de los hechos que han ocurrido en el puerto mazatleco. Y es que reporteros le cuestionaron sobre la muerte de un hombre en las inmediaciones del poblado de Chilillos que presuntamente fue abatido por policías, a lo que contestó que no tenía información al respecto. Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública, Joel Ernesto Soto, confirmó que sus elementos lo abatieron tras el robo de un camión cervecero. Para no verse desfasado en cuanto al curso de las investigaciones, lo más idóneo sería que alguien le hablara en corto y le informara. Los interesados pueden hablarle al ‘fon’ (667) 713-32-00.

> Chamba para plomeros

Se solicitan plomeros que tengan un chorro de tiempo libre para que se lancen a la colonia Las Garzas, en Guamúchil, y se pongan a checar las fallas en el sistema de drenaje, ya que de repente tienen la bronca de que el agua del mismo comienza a brotar por las coladeras y registros de las casas, provocando una pestilencia que no se aguanta, bronca que ya tiene un buen de años y parece ser que va pa’ largo. Si sabes de algunos plomeros chacas, márcale al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, al (673) 732 29 03.

> Artículos de limpieza

Urge un buen jabón, champú o líquido que sea buenísimo para las cuestiones de limpieza, para ver si así, el nombre del hoy exdirector de Obras y Servicios Públicos de Guasave, Francisco Miguel Retamoza, queda limpio tras los fuertes señalamientos que se le hacen de tráfico de influencias y beneficios ilegítimos. Si tienes el producto anhelado, échale el llamado a la alcaldesa guasavense, Diana Armenta, al ‘fon’ (687) 871 87 87.