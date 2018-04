ASEGURA SU LUGAR. Hay políticos que no quieren soltar el hueso ni dejar que otros los disfruten, como el diputado Misael Sánchez del PVEM, quien había brincado para buscar otro hueso más grande; pero, al no conseguirlo, regresó al Congreso y no dejó que alguien más ocupara su suplencia.



ENOJO. Una buena jalada de orejas le mandaron al secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Enrique Villa Rivera, desde la comunidad de Chinobampo, El Fuerte, donde los padres de familia decidieron dejar de mandar a los chamacos a clases a la escuela secundaria José López Portillo hasta que le paguen a los maestros los dos años de sueldo que les deben.



ABUSADOS. Vecinos de La Reforma, Angostura, que protestaban por la construcción de una granja camaronera, ni siquiera se habían acercado a las autoridades competentes, por lo que el dire de Ecología en Angostura, Arnoldo Angulo, revisó la bronca, pues las afectaciones serían en los manglares. Tendrán que estar truchas con eso para no caer en los dimes y diretes.



REQUISITO CUMPLIDO. Los empresarios que promueven la creación de la plaza La Mariposa en Guasave ya tienen en sus manos un estudio que realizó el Codesin con el fin de atraer firmas que le den vida a ese ambicioso proyecto, pero pues a ver cuándo se empieza a ver claro, ya que muchos guasavenses no creen que esa cacaraqueada plaza vaya a quedar lista muy pronto, y tampoco sería sorpresa que quede en puro mitote.



MANITA DE GATO. Las calles y avenidas de Mazatlán son rellenadas con asfalto para que los visitantes del Tianguis Turístico se lleven una buena impresión. La gente espera que después de esto sigan con el mantenimiento, porque muchas vialidades estaban pa’ llorar.