¿POR QUÉ LOS PECES MUERTOS EN TOPO, AHOME?

RESURGIR. La esperanza es lo ultimo que muere, y todo parece indicar que el partido Nueva Alianza quiere resurgir de entre las cenizas y no pierde la esperanza de recuperar el registro.



INVESTIGACIÓN. Al parecer los operadores turísticos de Topolobampo, en Ahome, tendrán que hablarle a un investigador privado pa’ que vea por qué aparecieron peces muertos en la bahía, porque aunque todo mundo se ha preocupado por esta situación, nadie ha ido a checar el dato, ni Semarnat ni Profepa.



RESPUESTA. En Escuinapa el ambiente político se mantuvo candente en la última semana. A las acusaciones de desfalco vertidas en su contra por el alcalde Hugo Ernesto Moreno Guzmán, la exalcaldesa Fernanda Oceguera Burques ha respondido con la denuncia del uso ilegal de recursos públicos.



ENTRE FAMILIA. Y ahora que Diana Armenta ya vio que de plano es poca el agua que le queda al bule y que no se ven muchas oportunidades políticas, se olvidó del qué dirán e instaló a su hermana en la presidencia del DIF Guasave. Para ellas, como dicen, “todo es mejor en familia”.



NO TIENEN ALIVIO. Doble bronca tiene la raza en el fraccionamiento Los Álamos, en Guamúchil, pues por un lado las calles están de la patada y, por el otro, los moscos no los dejan en paz por el monte que los rodea. Habrá que armar un plan de chamba entre el dire de Obras Públicas, Hugo Soto, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Víctor Velazco.