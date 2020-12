PRD sigue avanzando, pero sin rumbo

Para adelante. Siguen en pie las posibles alianzas rumbo a las elecciones del 2021. Hoy se reúne la Comisión Permanente del PAN para reafirmar la propuesta de una alianza en lo federal con el PRI; sin embargo, en esta misma sesión podría descartarse la alianza en lo local, por lo menos en los municipios de Ahome, Choix, Escuinapa y Rosario; el resto, aseguran, se tratarán de manera particular. Con esto, en Ahome la candidatura de Ariel Aguilar Algándar, actual presidente del blanquiazul, quedaría asegurada; no por nada se pasea por toda la geografía ahomense con la famosa campaña de emprendimiento, donde aparece su nombre y su foto, pero que, asegura, no habla de lo político. Mira, pues, qué oportuno.



Más alianzas. En relación a las alianzas, Movimiento Ciudadano dejó entrever la posible alianza con partidos locales y descartó alguna negociación con los nacionales, por lo que en Ahome los únicos que tienen oportunidad de unirse a ellos es el Partido Sinaloense, según el nuevo delegado del partido color naranja, Roberto “Güero” Cruz. Si esto se diera así, en Ahome las candidaturas, por el momento, estarían disputándose entre el catedrático de la UAdeO y UAS Adrián Cázarez González y el dos veces excandidato a la alcaldía, exregidor y todavía militante del PAN, Miguel Ángel Camacho Sánchez. Lo difícil sería la lucha por la candidatura a la gubernatura, por la que abiertamente se ha pronunciado Sergio Torres y por la que también ha luchado tanto el exrector de la UAS y fundador del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Habrá que esperar.



Se apunta. Al calor de la política, otro que también levantó la mano, y que es poco conocido, es Saulo Talamantes Castorena, quien ayer expresó sus aspiraciones para buscar la presidencia municipal de Ahome por el PAS, del cual, dijo, es militante activo y fue candidato a diputado en el 2016. El joven aspirante no dejó pasar la oportunidad para mostrar su descontento por la forma en que ha gobernado la actual Administración de Billy Chapman, que, dijo, tiene un municipio en deplorables condiciones. Eso sí, como todos en campaña, se dijo listo para trabajar y servir por el bien de los ahomenses, sin distingo de colores ni partidos.



Sin rumbo. Los que siguen avanzando, pero sin rumbo fijo, son los del PRD. Todavía no saben si harán alianza con algún otro partido. Es más, ni candidatos tienen, por lo que decidieron abrir las posibilidades a la ciudadanía con el argumento de que el candidato debe ser un ciudadano común y corriente. Ayer, la dirigente estatal del partido del sol, Amada Hernández Madueño, estuvo en Los Mochis. Dirigieron la convocatoria a la ciudadanía en general. Lo único claro es que, como candidato a la alcaldía de Ahome, proponen al famoso boxeador Humberto “Zorrita” Soto; mientras que para El Fuerte siguen con el nombre del exalcalde Víctor Sarmiento. ¿Que no habrá otros?



Morenistas. En El fuerte, los que pisan fuerte y con mucha seguridad son los morenistas. Son muchos los que levantan la mano por candidatura, pero los nombres más conocidos, hasta el momento, entre el partido guinda son: Ramón Candelario León y Gildardo Leyva, quien tiene trabajando su imagen recorriendo comunidades rurales, sobre todo indígenas, con la representación de esta comisión en el Congreso del Estado. Se dice que reparte despensas alimenticias para beneficio de los indígenas de El Fuerte. ¡Qué dadivosos en tiempos electorales!