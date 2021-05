PRI Ahome amenaza con denunciar a Mingo Vázquez

Mal paso. No se sabe quién se lo recomendó o si fue por iniciativa propia, pero Domingo “Mingo” Vázquez, candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome, acudió a las oficinas de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado. En su labor de proselitismo fue a saludar al personal y funcionarios, lo que le valió la advertencia del presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo, de que lo van a denunciar por violar la ley electoral. Ya hay lío al margen de que la denuncia se la hagan efectiva. Además, de que la sanción no pase de una multa. Por eso, vale más que el promotor deportivo ni se pare en las oficinas públicas como no lo han hecho los otros candidatos, como era costumbre que se hiciera en anteriores campañas electorales. Mingo Vázquez ya tiene en contra a los funcionarios estatales, como Francisco Esquer, titular de Catastro, que se deslindó de la visita a la dependencia. Declaró que no lo invitó ni le dio permiso.

La respuesta. Dicen que el candidato a diputado local por el Distrito Electoral 03, Bernardino Antelo Esper, tomó aire con el acto masivo que realizaron los candidatos priistas en Higuera de Zaragoza. La fuerza de la estructura se vio ahí reflejada tomando en cuenta la asistencia, haya sido como haya sido. Y es que con eso se contiene el efecto que tuvo el hecho de que poco más de 40 comisariados ejidales cenecistas pasaran al proyecto del candidato a gobernador Rubén Rocha Moya y a alcalde Gerardo Vargas Landeros. Esto fue en el ejido Águila Azteca, con lo que se mandó el mensaje de que había desbandada priista en la zona rural. Sin embargo, un día después dieron la respuesta con ese evento en Higuera de Zaragoza, sindicatura enclavada en el Distrito Electoral 03, que dejó con los ojos cuadrados a propios y extraños.

Juicio. Por cierto, algunos priistas están planteando que una vez que pase estas elecciones se expulse a los comisariados ejidales cenecistas que se fueron con Morena, entre ellos a Armando Gastélum, del ejido 20 de Noviembre. En cierta forma, dicen que el PRI tiene su déficit ante la ciudadanía porque no actúa contra “los traidores”. Eso porque los priistas leales al rato los van a ver de regreso con el cinismo de exigir alguna candidatura. A ver si les hacen caso.

Sigue de frente. El que tuvo que salir a desmentir que se retiraba de la contienda es el candidato del Verde Ecologista a la alcaldía de El Fuerte, Vicente Pico. Y es que se corrió el “borrego de mala fe” entre los fortenses de que así como el candidato a gobernador por ese partido, Tomás Saucedo, que declinó para sumarse al candidato morenista-pasista Rubén Rocha Moya, así lo había hecho también el empresario transportista. Pico aseguró que él no se raja, sigue de frente. De hecho, eso ya lo había dicho antes en sus actos de campaña al grado de que confesó que lo quisieron comprar. Nada más que no dijo quién. Sin embargo, se habla que Pico no necesita renunciar a la candidatura para estar con Rocha Moya.

Retirada. En donde sí dicen que un candidato a la alcaldía va a renunciar para sumarse a Rocha Moya es en Ahome. Y no es tampoco el del Verde Ecologista, Francisco Miranda. Se habla que no tarda en hacerlo para impactar en la opinión pública.