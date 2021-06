PRI Ahome apoya impugnación de elecciones presentadas por Mario Zamora, Marco Osuna y Dulce Ruiz 

Que siempre sí. Tras su convalecencia después de las elecciones, lo primero que hizo el presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo, es comunicarse con la dirigente estatal Cinthia Valenzuela para tratar el tema de la impugnación del resultado de los comicios que interpusieron Mario Zamora Gastélum, Marco Antonio Osuna y Dulce María Ruiz, excandidatos a la gubernatura, alcaldía y diputación local por el Cuarto Distrito 04, respectivamente. Quiso saber a ciencia cierta la postura sobre la impugnación, ya que le causaba ruido el hecho de que no apoyaba esa decisión, como había leído en medios de comunicación. Pues resulta que la lideresa le salió con que sí apoyan la impugnación y que su declaración se había malentendido. Así es que el líder del PRI en Ahome definió que están con Zamora, Osuna y Ruiz en el proceso de impugnación y respondiendo a los militantes y simpatizantes que les dieron su confianza el pasado 6 de junio.

Tumbos. Dicen que el joven empresario Milo Ibarra se perdió del cuadrante porque no le atinó a ninguna en este proceso electoral. Primero quiso la candidatura a la alcaldía por Morena, pero como no se la dieron se fue con el líder sindical electricista Domingo Mingo Vázquez, entonces candidato del Partido del Trabajo. Lo hizo con una postura rara: estaba con Mingo Vázquez para la alcaldía por el PT, pero con Rubén Rocha Moya para la gubernatura por Morena. Días después, cuando Rocha Moya detectó que así estaban otros, incluido los del Ayuntamiento de Ahome, censuró esa postura. Unos simularon rectificar, pero Milo Ibarra siguió con Mingo Vázquez. No se cambió con Gerardo Vargas Landeros, entonces candidato a la alcaldía por Morena. El resultado de las elecciones no le favorecieron a Mingo Vázquez y dicen que si Milo Ibarra se le apronta a Rocha Moya para cobrarle la factura por el supuesto apoyo que le dio, no va a obtener nada por el doble juego que tuvo en la campaña.

El servicio. ¿Por qué no mejoró el servicio de agua potable en la ciudad si se realizaron los trabajos para ello? El gerente general de la Japama, Hernán Medina, debe explicaciones a los ahomenses porque el compromiso que hizo no se ha cumplido. Incluso, el argumento de Billy Chapman para regresar como alcalde después de las elecciones era para resolver ese problema. Sin embargo, en la línea del tiempo no les da porque eso vienen diciendo desde hace mucho. Incluso, han anunciado trabajos que han provocado la suspensión del servicio en varias ocasiones, pero las cosas siguen igual o peor.

La solución. Con condiciones favorables después de las elecciones, dicen que el exgerente general de la Japama Luis Felipe Villegas censuró que la administración chapmista estén más preocupados por aplicar multas por las bombas de presión que resolver el fondo del problema del deficiente servicio. Para él, lo de la baja presión se resuelve cuando se sepa operar y darle mantenimiento a las plantas de agua potable existentes. O sea, que como no han hecho eso, el servicio no mejora. Sin embargo, algunos mencionan que el nuevo gobierno de Gerardo Vargas Landeros lo primero que debe de investigar es lo de la canalización de los recursos que se han destinado para mejorar el servicio, pero que extrañamente no se da.

Consecuencias. Hay voces que apuntan a que en cuanto entre como alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva le va a cobrar a la alcaldesa Nubia Ramos uno por uno los señalamientos que le hizo, entre ellos cuando se le citó a comparecer ante el Congreso del Estado. Ramos nunca previó que Leyva podría ser su sucesor y se equivocó. Por el trato que le dio muchos aseguran que el morenista no va a tener ninguna consideración. ¿Será?

