PRI Ahome publica convocatoria para candidatura a alcaldía

El arranque. Como se había adelantado ocurrió: el PRI publicó ayer la convocatoria para la selección de los candidatos a las alcaldías, entre ellas Ahome, El Fuerte y Choix. De aquí al 29 se sabrá quiénes serán los “valientes” que se atrevan a registrarse sin tener la línea. Y más rápido que “canta un gallo” se sabrá quiénes son los “bendecidos” priistas que se perfilarían como candidatos comunes para las alcaldías de estos municipios en la alianza que han formado con el PAN y PRD. Los métodos de selección son diferenciados: en Ahome es por la comisión de postulación. O sea, de dedazo. Ya se sabrá si será limpiecito o con dificultades. Muchos calculan que no va haber chance ni de “berrinche ni pataleo”. Por su parte, en El Fuerte y Choix será por convención de delegados, que para el caso viene siendo lo mismo aunque la quieran disfrazar.



Las signos. Expedida la convocatoria, priistas y no priistas esperan ver las primeras señales de por dónde viene la cosa. Una de ellas es esperar al día 22 para ver quién pide el formato para registrarse el 29, único día para hacerlo, y de las 11:00 a las 13:00 horas. Sin embargo, una y muy clara es quién se separa del cargo que tienen. En este caso Álvaro Ruelas Echave, director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, y Bernardino Antelo Esper, director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación. La percepción generalizada es que de entre ellos saldrá “el bueno” aunque algunos sostienen las aspiraciones de Marco Antonio Osuna Moreno, subsecretario de Planeación de la Sedeso. Sin embargo, las reservas que aún quedan en algunos es si la candidatura es para un hombre o una mujer. Y es que ya Dulce María Ruiz, presidenta del PRI en Ahome, y la exdiputada local Fernanda Rivera alzaron la mano.



Decisión. En donde parece que no hay ninguna duda es en El Fuerte, en donde el que diga la alcaldesa Nubia Ramos va a ser el candidato priista. Y es que así como maniobró para tener el control del Consejo Político e imponer a Luis Miguel Torres, es seguro que opere para tener el control de los delegados. Ramos ya hizo público los que tienen posibilidades: Leonel Vea, secretario de la comuna; Luis Alberto Lugo, síndico procurador; Maribel Vega, directora de la Escuela Normal Experimental; Carlos Ramírez, exdiputado federal, así como al exregidor José Luis Lachica. Sin embargo, se habla que ya tiene la decisión. Lo cierto es que a los demás en realidad sí los va a ocupar.



Sonsonete. Los detractores del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se reunieron. Sin embargo, la síndica procuradora Angelina Valenzuela y el líder de uno de los grupos morenistas Lucio Antonio Tarín no salen de donde mismo. Y ahora se le suma Luis Manuel Rivera Villela, quien aspira a la candidatura morenista a la diputación federal, lo mismo que Chapman. Algunos ya hasta exclaman de que ¡ya chole! con que el alcalde no puede ser candidato por violencia política en razón de género cuando lo que ven muchos ahomenses es que Valenzuela o Tarín formalicen su queja ante la Comisión de Elecciones de Morena. Lo demás sale ya sobrando.



Posibilidad. El nivel de la expectativa se elevó entre los seguidores del líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez con la declaración ayer del delegado de Morena en Sinaloa, Américo Villarreal. Y es que este reveló la posibilidad de ir con el PAS en candidaturas comunes en los municipios. En la lógica de los que siguen al promotor deportivo están dadas las condiciones para que este sea el candidato común del PAS, propuesta de de Héctor Melesio Cuen; de Morena con el aval de algunos grupos de este partido y ni se diga del PT cuyo líder estatal Leobardo Alcántar lo trae desde hace mucho tiempo.