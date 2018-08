¡”PRI-MOR” de millennials!

No sabemos si por ignorancia o por estupidez, los millennials y las mentes brillantes del país votaron por la peor alternativa posible; por el regreso al pasado.Y es que si bien el voto millennial y de los genios fue contra la corrupción, contra el PRI y de castigo al gobierno de Peña, ese voto hoy aparece una de las grandes estupideces de la historia. ¿Por qué?Porque millennials y mentes brillantes votaron por el regreso de lo más corrupto del PRI, a favor de la más cuestionable clase política y por el regreso de aquello que repudian. ¿Lo dudan?Hoy la terca realidad confirma que votaron por el regreso de salinistas puros, como Manuel Bartlett, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Javier Jiménez Espriú y Juan Ramón de la Fuente —entre otros dalinistas—, de “la mafia del poder”. Todos con larga cola de pillerías y corruptelas.¿De verdad no sabían los millennials y las mentes brillantes que los anteriores “hombres del presidente” tienen un rancio arraigo en el PRI?¿No sabían que al llegada a Morena los salinistas firmaron un feo matrimonio llamado “PRI-MOR”?¿Ignoraban los antecedentes dictatoriales de Manuel Bartlett, el saqueo de Marcelo Ebrard de la Línea 12 del Metro, las corruptelas de Ricardo Monreal; no sabían que Juan Ramón de la Fuente institucionalizó al PRI en la UNAM y Javier Jiménez Espriú está vinculado al escándalo de Odebrecht? ¿Por cuál cambio votaron?Y tienen razón cuando argumentan ignorancia e incredulidad. Muchos dicen que no sabían lo anterior, otros señalan que nunca creyeron que Obrador rehabilitaría a lo peor de la clase política.Incluso son entendibles los argumentos. Lo que no se entiende es por qué guardan silencio las mentes brillantes y los millennials ante el engaño el candidato del cambio.Se entiende la ignorancia y se justifica la incredulidad, pero no la incapacidad para buscar respuestas a interrogantes fundamentales, como la siguiente joya.¿Saben quién es Josefa González Blanco Ortiz Mena? Si, futura secretaria de Estado que dice que “los aluxes existen” y que las “huellas de sus manitas” son visibles. Es hija del dinosaurio priista Patrocinio González Blanco Garrido, secretario de Gobernación con Salinas.La madre de Josefa se llama Patricia Ortiz-Mena Salinas de Gortari. Por tanto, Josefa es prima del expresidente Salinas. ¿Y la mafia del poder? A nadie le importa.Además, Josefa es tía del juez de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien junto con Olga Sánchez Cordero promovieron la liberación de la secuestradora Florance Cassez. El esposo de Olga Sánchez Cordero, Eduardo García Villegas, es un prominente priista del salinismo.No es todo, Josefa es sobrina bisnieta de Tomás Garrido Canabal, promotor cristero en el suroeste del país. Tampoco es todo, Josefa es pariente del gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu y prima lejana del saliente gobernador Manuel Velasco Coello Garrido.¿Por quién votaron los millennials y los mexicanos más preparados?Si, votaron por el regreso de lo más rancio del PRI.Al tiempo.