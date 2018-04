PRI Sinaloa, con cinco diputaciones federales en riesgo

Las alarmas están sonando en el búnker nacional del PRI, Sinaloa entró en crisis, mejor dicho, a grado de emergencia electoral. La situación es gravísima y las cuentas no les salen, en este momento solamente estarían ganando dos diputaciones federales del total de siete. Dos más están muy competidas y tres con pronósticos reservados.



Las cuentas no les dan, la evaluación sacudió a la alta esfera del Revolucionario Institucional a tal grado de que las piezas siguen moviéndose en el tablero.



En un análisis de posicionamiento y posibilidades de triunfo de los candidatos a diputados federales de la alianza PRI-Verde-Panal tienen la siguiente clasificación: los que se encuentran bajo reserva son Irma Tirado, por el Distrito 1 de Mazatlán; Maru Medina, del 6, por Mazatlán y Juan Ernesto Millán, del 7 por Culiacán.



Asimismo, los que aparecen como cerrados o muy competidos son Rubén Félix Hays, del Distrito 2 de Ahome y Mayra Peñuelas del 3 de Salvador Alvarado. Mientras que en los únicos dos que están arriba y con claras posibilidades de triunfo son el 4 con José Menchaca y el 5 con Aarón Rivas.

En el Distrito 1 el candidato a vencer será Carlos Felton del PAN, que ya fue presidente municipal de Mazatlán y tiene mucho trabajo político en el puerto. En el Distrito 2 la pelea estará entre Rubén Félix y Zenén Xóchihua, la balanza la definirán los grupos locales.



En el Distrito 3 federal, la recién llegada Mayra Peñuelas es una política con gran experiencia y tendrá que remontar la desventaja con la que tomó de última hora la candidatura, muy posiblemente por esta razón llegó de emergencia, aquí la pelea será contra Adolfo Rojo del PAN que también es un experimentado político con mucho trabajo recorrido.



Para el Distrito 4 la tendencia es favorable para el candidato del PRI, José Menchaca, que se verá las caras contra la expriista y excompañera de bancada Gloria González. En el Distrito 5 el PRI también tiene un candidato muy popular y con todo para ganar con Aarón Rivas.



En el 6 el panorama es muy reñido entre el PAN y PRI, no estará nada fácil y los pronósticos son reservados, al igual que en el Distrito 7 federal en el que competirán Juan Ernesto Millán por el PRI y Merary Villegas de Morena. En estos dos casos se espera una cerradísima pelea hasta el final. Al parecer a Juan Ernesto le pusieron a la mejor candidata de Morena y a la más cerca a López Obrador.



El llamado desde el CEN priista y del cuarto de guerra de candidato presidencial será a redoblar el trabajo y remontar. Muy pendientes que las campañas apenas inician, así que a estas historias les queda mucha cuerda.



Duda. Por cierto, no fue un incidente menor el error de registro de la candidata a diputada federal del Partido Verde en el Distrito 1. Se llegó a especular fuertemente que había bajado a Irma Tirado. Por la desventaja con la que inicia contra Carlos Felton se miraba muy posible. Al final, Irma Tirado es la candidata y tendrá una muy difícil campaña contra el panista.



“Pluris”. Otra bomba que podría estallar el día de hoy será la lista de diputaciones locales plurinominales, las cuales hasta la noche de ayer seguían en negociación. Tenemos información de que no se había podido poner de acuerdo y había muchos jaloneos.



Seguramente hoy se define la lista del PRI a las “pluris”, que se tiene que decir que en la pasada elección no lograron ni un solo espacio por la buena cosecha de triunfos.



Memoria política. “No solo hay que indignarse, hace falta también comprometerse”, Stéphane Hessel.