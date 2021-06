PRI en Sinaloa tiene nuevo secretario general, pese a protestas de priistas

Rapiña. Tras conocer que Sergio Jacobo Gutiérrez fue designado nuevo secretario general del PRI en Sinaloa, algunos priistas de Ahome condenaron la maniobra partidista legaloide que se hizo para entronizarlo tras la debacle electoral del 6 de junio. La operación no la califican de otra manera más que “rapiñaje” de lo que queda del partido. La élite quirinista no conforme con ser parte responsable del mayor descalabro electoral en la historia del partido en Sinaloa quieren seguir enquistados en posiciones de poder. Primero fue Ricardo Madrid, que va como coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado, y ahora Jacobo Gutiérrez. Así como están actuando van a terminar de llevar a la tumba al tricolor en la entidad. De hecho, más de un priista ahomense ya empezó a echarles en cara que si a quién tomaron en cuenta para esa designación partidista. Y luego andan averiguando el motivo por el que pierden en las elecciones.

No tienen llenadera. Si el regreso de Guillermo “Billy” Chapman como alcalde de Ahome fue criticado, la reincorporación de Víctor Carrasco como director del Instituto Municipal de Arte y Cultura reencarna la voracidad del poder chapmista. Carrasco renunció para irse a la campaña de Ana Ayala Leyva, hoy diputada federal electa de Morena, pero en cuanto pasó la elección le entró el gusanito de concretar los proyectos que dejó empezados. Sí como no. Algunos ahomenses ya saben para qué regresan. A quien habían nombrado como relevo Dick Sáenz lo retacharon como director de la Casa de la Cultura Conrado Espinoza. Solo falta que Chapman reinstale a Juan Francisco Fierro como secretario y a Ana Ayala como tesorera.

Rechazo. Un rotundo rechazo a que el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros considere a algunos funcionarios de Chapman para que repitan es lo que provocó el pedido de la regidora petista-chapmista Socorro Calderón Guillén. Es más, algunos señalan que el planteamiento de la exalcaldesa interina proviene del ambiente que se vive en la administración chapmista, en el que el nerviosismo se apoderó de los funcionarios que están viendo que Chapman no los va a poder dejar de herencia así vaya a ser diputado federal, al igual que Ana Ayala.

Inviable. Más por necedad que por viabilidad fue tomada por muchos la impugnación que interpuso el excandidato priista Marco Antonio Osuna Moreno de la elección por la alcaldía. Lo hizo horas antes de que se venciera el plazo legal para hacerlo. Osuna Moreno arguye al contexto en que se llevó a cabo la elección para solicitar la anulación de los comicios para alcalde. En principio, quienes saben por adelantado aseguran que eso no tiene mayor peso en los tribunales que se van por lo que marca la ley. Y en esto dicen que no hay el porcentaje de casillas con irregularidades como para anular la elección. El excandidato petista Domingo Mingo Vázquez mejor optó por no desgastarse.

Los bajaron. Dicen que Rufino Lopez Torres, del PRI, y Carlos Sarmiento, de Movimiento Ciudadano, quedaron “bocabajeados” porque les tumbaron las regidurías pluris en El Fuerte. Se las quitaron por equidad y género. Por López Torres entró Teresita de Jesús Chaparro, secretaria particular de Maribel Vega Quintero, excandidata priista a la alcaldía. Por Sarmiento entró Carmen Guadalupe Valen-zuela, una joven indígena del ejido La Bajada del Monte. Sarmiento ya hasta había festejado su reelección en el Cabildo. Por Vicente Pico, del Partido Verde Ecologista, entró María Félix Vega Gaxiola, de Jahuara Segundo. El que también entró es el candidato independiente Jairo Leyva Soto, que tuvo más votos que el PAS y le arrebató la regiduría ‘pluri’ a Daniel Valdez, ‘El Musa’.

