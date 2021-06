PRI estatal abandona a Mario Zamora, a Marco Osuna y a Dulce María Ruiz

De sopetón. A muchos ahomenses sorprendió que el excandidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura Mario Zamora Gastélum interpusiera el recurso de inconformidad del resultado de la elección del 6 de junio en la que salió ganador el morenista-pasista Rubén Rocha Moya. Algunos valoraron su gesto de demócrata cuando la misma noche de la elección aceptó que los números no le favorecían. Es decir, aceptó su derrota. Pero a los días siguientes no objetó los comicios. No solo eso: no apoyó a quienes se resistieron a aceptar la derrota, como el exaspirante a la alcaldía de Ahome Marco Antonio Osuna. Se daba por hecho que Zamora le había dado vuelta a la página. Sin embargo, su posición cambió desde que se integró a la Cámara de Senadores. Hizo declaraciones fuertes sobre el contexto de las elecciones y luego impugnó ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Pese a que unos, incluidos priistas, no le quitan su derecho a hacerlo, consideran que no tiene ninguna posibilidad de que se anulen las elecciones.

Desconcierto. Lo que a los priistas ahomenses dejó más desconcertados es que la dirigencia estatal del PRI dejó solo a Zamora Gastélum. Cinthia Valenzuela, Sergio Jacobo Gutiérrez y Gloria Himelda Félix se deslindaron de la acción de su excandidato a la gubernatura que ni los tomó en cuenta para ello. Quizá por esa situación tenían cierta razón en apartarse de la ruta que el senador tomó, pero lo que levantó la ceja a más de uno fue el hecho que afirmaran que respetaban el resultado de las elecciones. Es decir, reconocen el triunfo del morenista-pasista Rubén Rocha Moya. No faltó quien dijera que la dirigencia priista solo habló en voz alta de la posición que tienen en Palacio de Gobierno. Algunos observadores señalan que esto es el fiel reflejo del cobro de factura del poder local al poder nacional priista que desplazó las candidaturas acordadas en el inicio del proceso electoral para sustituirlas por las que impuso Zamora Gastélum con los resultados ya vistos.

Mismo tratamiento. El excandidato a la alcaldía de Ahome Marco Antonio Osuna y la excandidata a la diputación local por el Distrito 04 Dulce María Ruiz corrieron con la misma suerte que Zamora. Los líderes del PRI en Sinaloa no están de acuerdo en la impugnación que interpusieron. Dicen que a Osuna ni le va ni le viene, en tanto Ruiz fue más prudente a la posición de sus dirigentes, aunque ella le sigue para adelante. Lo que muchos creen es que este es el inicio de verdadera debacle del PRI. No hay control, pese a que todavía tienen al jefe político mayor. Qué será cuando no lo tengan.

El pleito. La impugnación de los resultados de la elección de alcalde de Ahome fue remitida ayer al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. No solo lleva el recurso del priista Osuna Moreno, sino también como terceros interesados a la dirigencia del Partido del Trabajo y del Partido Acción Nacional. Es decir, estos apoyan el recurso del priista. Asimismo, también van como terceros interesados Morena y el PAS, pero en contra. Estos van a defender el triunfo del hoy alcalde electo Gerardo Vargas Landeros. El caso es que “la papa caliente”, el presidente del Consejo Municipal Electoral de Ahome, Martín González, se la aventó a los magistrados electorales de Sinaloa.

Catarsis. Pasadas las elecciones, los priistas de El Fuerte empezaron a sacar cuentas de los factores de la derrota. Y aunque se los quieren brincar, la realidad los regresa a dos básicos: el ejercicio frívolo del poder de la alcaldesa Nubia Ramos y la designación de Maribel Vega como candidata a la alcaldía, cuando ya tenía encima la derrota cuando aspiró a la diputación local. Algunos priistas consideran que la debacle priista es compartida entre Ramos y Vega.

