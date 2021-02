PRI expulsa a Raúl Salinas

HISTORIA EN EL DEBATE

3 de febrero de 1971

Todo listo para construir casas de “fabriqueños”. El diputado Salvador Esquer Apodaca declaró que en este mes se podrá en marcha la etapa intensiva del plan habitacional para los trabajadores del ingenio, en terrenos al poniente de la colonia Texas de Los Mochis. Las 500 casas serán construidas juntamente con obras de servicio público tales como energía eléctrica, drenaje, pavimentación, etc. Todos los trámites han sido cubiertos y las “casas muestra” que se levantaron en la colonia para que los trabajadores se decidan por una de ellas, han sido totalmente terminadas.

En junio se define lo del aeropuerto. Obras Públicas está en plena reorganización interna y es muy probable que hasta mediados del presente año resuelva la construcción del aeropuerto para el norte de Sinaloa, pese a que el proyecto ha sido aprobado. Esta dependencia está afinando primeramente su engranaje, para proceder a la realización de importantes obras materiales en todo el país, entre ellas la terminal aérea para esta región. Se afirmó que este último proyecto sigue en pie.

Sudvietnamese invaden Laos. Washington. De 4 mil a 5 mil paracaidistas sudvietnameses invadieron territorio de Laos, con apoyo de helicópteros norteamericanos, pero sin ayuda de fuerzas terrestres de Estados Unidos. En fuentes oficiales de esta capital, se guardó silencio sobre la nueva ofensiva, que habría partido de la región noroeste de Vietnam Meridional, pero se reconoció que se prepara algún tipo de iniciativa en este frente. La Unión Soviética calificó este movimiento como una afrentosa invasión.

Shower para Gloria Luz Labastida. La señorita Gloria Luz Labastida Ochoa presidió un festejo que Myrna Vargas de Labastida y Patricia Blake de Labastida le ofrecieron con motivo de su próxima boda. La novia recibió dólares como obsequio y felicitaciones de parte de las numerosas invitadas. Falela de Gastélum, Mammy de Balderrama, Dalia de Aguirre, Otilia de Aguirre, Queta de Balderrama y muchas más disfrutaron de una amena tarde, gracias a la impecable atención de las anfitrionas.

3 de febrero de 1996

Ese año el puente a El Maviri. Aunque es imposible que se construya el puente de El Maviri antes del periodo vacacional de Semana Santa, esta obra, así como la internacionalización del Aeropuerto Federal del Valle del Fuerte, serán una realidad este mismo año, aseguró Carlos Balderrama Verdugo. El presidente de la Canaco local anticipó que estas demandas de los ahomenses prácticamente son una “realidad prometida” por parte del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, con quien se entrevistó en Mazatlán.

PRI expulsa a Raúl Salinas. Toluca. El Consejo Político Nacional del PRI, ratificó la decisión de su Comisión de Honor y Justicia de expulsara Raúl Salinas de Gortari, pero no al expresidente Carlos Salinas. La presunta participación de Raúl en el asesinato del secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, así como su enriquecimiento inexplicable, fueron las razones que se argumentaron para su expulsión definitiva.

Por lo que respecta a Carlos Salinas, el hecho de que no se tiene ninguna acusación formal por delito alguno, impide a la comisión de Honor y Justicia del tricolor actuar en su contra. Existe malestar de algunos priistas por el hecho de que la Comisión no haya determinado también la expulsión de Carlos Salinas, pero al no existir acusación, no se puede cumplir con la ley.

Explosión en China. Pekín. Por lo menos 95 personas murieron cuando estallaron 10 toneladas de dinamita en un edificio de departamentos, en una explosión que destrozó 40 edificios y destruyó vidrios a kilómetro y medio a la redonda. Más de 400 personas resultaron heridas. Las autoridades no pudieron explicar por que había esa cantidad de dinamita en un edificio de departamentos. Trabajadores en el edificio manipulaban los explosivos en transgresión a las regulaciones, con escasos niveles de seguridad.