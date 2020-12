PRI iría solo por la alcaldía de Ahome

Solos. Todo indica que el PRI irá solo en las elecciones para la alcaldía de Ahome, porque en el convenio de coalición con el PAN y PRD sólo se contempla ir junto con estos en la gubernatura y las diputaciones locales. Eso ya quedó claro para priistas-panistas-perredistas ahomenses tras registrarse la coalición al cuarto para las 12 ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. A lo más que podrían llegar es a la candidatura común, que es la única vía que les queda legalmente, aunque muchos lo ven remoto, por las condiciones internas que existen en cada uno de los partidos. Ya se sabrá.



Turbo. Por si son peras o son manzanas, el director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, Bernardino Antelo Esper, le “metió turbo” a su posicionamiento para lograr ser el abanderado del PRI a la alcaldía de Ahome. Como prueba de ello, amplió la instalación de espectaculares en la orilla de la carretera internacional, al norte de la ciudad, y en las carreteras estatales que comunican a las sindicaturas. Estos se añaden a los que hay en la ciudad. La acción hizo ruido, lo que dicen que era lo que esperaba Antelo Esper, quien colocó los espectaculares cuidando no caer en acto anticipado de campaña. Se habla de que eso es, por un lado, porque también se mueve pie-tierra, como lo fue la entrega de pavos navideños y anda de reunión en reunión.



Tardío. Así como Antelo Esper colocó espectaculares, también lo hizo el presidente de la Coparmex, Jorge López Valencia. Puso algunos de buen tamaño en la carretera internacional y, asimismo, le saca la vuelta a un acto anticipado de campaña. En realidad, López Valencia empezó tarde. Su nivel de conocimiento entre los ahomenses “no pinta” y no son pocos los que aseguran que ya no le alcanza para elevar sus puntos. Lo que pasa es que no se movió hace meses, cuando el presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, lo traía como una de sus cartas “ciudadanas” para la alcaldía. El que se puso buzo fue el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, quien le entró duro para ganarse las simpatías de los ahomenses agarrando de “piñata” al alcalde Manuel Guillermo “Billy” Chapman.



De luto. El director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, y el líder del sindicato electricista Domingo “Mingo” Vázquez, pararon su activismo rumbo a la alcaldía de Ahome en vísperas de Navidad. El receso fue por el infortunio que sufrieron ambos: sus padres fallecieron. Primero “Mingo” Vázquez perdió a su padre Leobardo; y luego Ruelas Echave, a su progenitor Arturo. Ambos recibieron muestras de solidaridad de todos lados.



El mensaje. Entrenado o no, la diputada local morenista Cecilia Covarrubias grabó un mensaje navideño que subió a las redes sociales. La acompañó su familia, lo que algunos hicieron notar es que era el fondo de la percepción que quería generar: que tiene cohesión familiar. La intención es promover una buena imagen previo a la definición de la candidatura a la alcaldía de Ahome por Morena, la cual quiere. Pero primero en ese partido tienen que desenredar la madeja para la gubernatura.



Institucionales. El grupo de morenistas que, dicen, mueve el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, ya se está acomodando con el senador Rubén Rocha Moya o Imelda Castro, aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura. Incluso, aceptarían al alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez, o de Culiacán, Jesús Estrada, por institucionalidad. En el fondo, el grupo que mangonea Rosario Buelna, secretario particular del alcalde Chapman, lo que quiere es rechazar a Gerardo Vargas, exsecretario general de Gobierno, que ya se les metió hasta la cocina.