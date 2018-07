PRI, la marca que caducó

La tercera es la vencida, así fue para el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y así parece que será para el PRI con su tercera derrota devastadora.



En el 2000 entregaron la Presidencia de la República con el entonces candidato del PAN, Vicente Fox Quesada, fue la primera derrota por la “grande”. La segunda ocasión fue en el 2006, cuando repite Acción Nacional, ahora con Felipe Calderón, en esa elección pasaron a la tercera fuerza política.



La mala racha habría terminado en el 2012 con Enrique Peña Nieto, el carismático candidato que regresó al PRI a Los Pinos, ahora los priistas lo señalan como el culpable de la catastrófica derrota del pasado día primero.



Perdieron todo, la presidencia de México, la Cámara de Diputados y Senadores, todas las gubernaturas en juego y los congresos de los estados, fue la peor derrota de la larga historia priista. El mensaje de la ciudadanía fue claro y fuerte, los querían fuera del poder.



En estos momentos el debate en el interior del PRI es reconstruir el partido que quedó en ruinas en la pasada elección, pero entre este debate está la posibilidad de cambiar de nombre, logo e imagen.



No cabe duda, todo es necesario tras la derrota que sufrieron el primero de julio pasado, amerita una reestructuración total. Hay grupos que se oponen al cambio de nombre del partido, otros afirman que es la única manera.



En las pasadas elecciones la ciudadanía salió a votar en contra del PRI, había hartazgo, rechazo al actual gobierno del priista Enrique Peña Nieto, más causas: el gasolinazo y las constantes noticias de corrupción de miembros del tricolor.



Es cierto que hubo un tsunami de López Obrador, pero no todo el mérito es del líder de Morena, también influyo el alto rechazo al PRI, la gente salió a votar para sacarlos del poder, y si no lo ven así desde la cúpula hasta su militancia, entonces no aprendieron del descalabro de hace 26 días.



Entre las preguntas que se deben hacer en el PRI es, desde cuándo no eligen candidatos por consulta a la base o cuándo fue la última vez que los militantes eligieron a su dirigente nacional y a los presidentes del partido en los estados.



Salida. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá solo quieren negociar con el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo públicas sus intenciones de negociar con López Obrador, empezando por el trabado tema del Tratado de Libre Comercio.



El día de ayer la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó que es un honor estar reunida con el presidente electo de México. Señaló que tuvo una buena reunión con López Obrador.



Por cierto, Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores en el próximo gobierno, se ha convertido en el principal operador de quien será su jefe y presidente de México. Ebrard se ha convertido en el enlace de alto nivel de AMLO, muy pendientes.



Memoria Política. “El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente”, Lord Acton.