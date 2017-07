PRI ve riesgoso eventual regreso de los Leyson

Para el PRI en Guasave, el riesgo real en las elecciones del 2018, por cualquier frente electoral y partido en el que se apunte, será Armando Leyson el único político que logró la hazaña de sacar al “tricolor” del gobierno local.

Y es que el priismo no ve en el virtual candidato del PAN Jesús Antonio López Rodríguez, ningún peligro para su proyecto de refrendar la victoria, pero sí la posibilidad de que el partido de Andrés Manuel López Obrador decida “jugársela” con el Kory.

Para muchos analistas de nuestro quehacer público, sin embargo, el exalcalde está acabado en vista de la percepción popular negativa que generó, haciéndolo responsable del desastre financiero en que dejó la comuna.

En ese sentido, los expertos coinciden que no tendría oportunidad de ganar ninguna de las posiciones que estarán en juego, empezando por la alcaldía, si es que lo pretendiera, y lo mismo aplica para las diputaciones local o federal y opinan que mejor haría que se quedara en casita.

La verdad este escribidor no es nadie para diferir de los especialistas en el tema, pero si de especulaciones se trata, bueno, habría que recordar aquel dicho de que en política nadie está muerto, hasta que está muerto, y si lo damos por cierto, el exalcalde entonces estaría todavía vivo.

Ahora bien, tampoco tengo cierto que Leyson y su grupo vayan a querer participar en los comicios del próximo año, pero es evidente que de ello dan señales y hay quienes afirman que están generando condiciones para un acercamiento con Morena, quizá la única opción partidista que pudiera darles cobijo.

En cuanto a que Leyson es un “difunto” de la política pueblerina, tengo mis reservas, y aunque ciertamente a escasos seis meses que dejó la alcaldía la condena social hacia su actuación se mantiene “fresca”, no se debe dejar de lado que los guasavenses somos muy “cortos” de memoria.

Seguramente la popularidad del expresidente municipal ha sufrido una importante merma, no solo porque en sí el ejercicio del poder es desgastante, sino porque se fueron de paso, abusando de él en beneficio personal, según señalan los que lo sucedieron en el Ayuntamiento.

No obstante lo anterior se tiene la impresión, si acaso Leyson y su grupo quisieran regresar, que lo harían con la certeza que van a dar la pelea y si lo hacen no es de dudarse que contarán con la capacidad estructural que dicen poseen y cultivaron a su paso por el gobierno.

Vistas así las cosas el PRI tendrá que apresurar su plan de promover la inhabilitación de Armando Leyson para cualquier cargo público, para lo cual ya dieron un primer paso, que fue la formulación de las denuncias penales por presuntas irregularidades cometidas mientras estuvo en el Ayuntamiento.

Empero, según opinión de especialistas en derecho electoral, las demandas penales no son suficientes para los propósitos políticos que se persiguen, no al menos en tanto no se consiga el fallo.