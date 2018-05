PRIAN vs. PRIMOR: la nueva arena política de Sinaloa

La precisión de aquel refrán que dice que el amor y el dinero no se pueden ocultar queda demostrada con el súbito despliegue de las campañas de Morena en el estado, principalmente la de Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, fórmula para el Senado de la República.

Lo anterior se da, como por arte de magia, tras la cena que el miércoles sostuvo Jesús Vizcarra Calderón con Joel Valenzuela (Jova) y el grupo de empresarios que dos semanas antes se reunieron con Marcelo Ebrard, coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador para la primera circunscripción, que incluye a Sinaloa.

De no vérseles por ningún lado, los morenistas ahora se nos aparecen hasta en la sopa. Una campaña vistosa requiere de grandes recursos, muy superiores a las prerrogativas del INE. No se trata únicamente de propaganda, sino de los altísimos gastos para la movilidad, principalmente en gasolina, pero también en alimentos, hospedaje, renta de sillas y templetes, sonido, mamparas y un largo etcétera. Aunque ningún partido lo reconozca, los jóvenes que reparten volantes en los cruceros tienen un sueldo. En resumen, hacer presencia real entre el electorado significa para cualquier candidato, por encima de todo, dinero.

Da gusto ver ya a Rocha con una agenda diaria de actividades, por fin se nota que hay logística (y lana): miércoles y jueves recorrerá el sur del estado, por ejemplo. Si a un servidor le da gusto, imagínese a su amigo y jefe político por más de doce años: Jesús Aguilar Padilla.

DICOTOMÍA EMPRESARIAL. El hecho es que, hoy por hoy, el poder económico del estado se divide entre el PRIMOR (como llaman a las alianzas entre priistas y morenistas) y el ya conocido PRIAN (priistas y panistas) al que en Sinaloa se agrega el partido local PAS, de Héctor Melesio Cuen.

Mientras que el PRIMOR no se atreve aún a salir de las sombras, el que pronto por fin dará la cara como tal es el PRIAN, grupo que ha reinado en el país desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, hace treinta años. No existe, desde entonces, una sola reforma o acción relevante de gobierno que no haya sido acordada por el PRI y el PAN en el Congreso o en Los Pinos.

Enrique Coppel Luken se vislumbra, desde ahora, como el gran orquestador en Sinaloa del bloque encabezado por Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Fue Coppel el primer empresario poderoso del país en pronunciarse públicamente, así con todas sus letras, por esa alianza entre ambos candidatos el 21 de abril en Culiacán, como única vía para derrotar a López Obrador en las urnas.

Hoy, esa coalición a la que han dado en denominar «Todos contra AMLO» (se unirían también PRD, PVEM, Panal, MC y PAS, así como Margarita y el Bronco) está en boca de todos, incluyendo a los tres principales candidatos a la Presidencia.

DECIR SIN DECIRLO. Aunque primero se dijo abierto a negociar con Enrique Peña Nieto, ayer Ricardo Anaya matizó, al asegurar que no cree en los «acuerdos cupulares» (ahora resulta), sino a que los priistas se unan uno a uno, por convicción, a su causa. Meade, por su parte, solo afirmó que él «no se va a rajar», sea lo que fuere que eso signifique.

Es parte de un proceso. Por estrategia no les conviene emitir posicionamientos contundentes por ahora, sino dar paso primero a que el tema se socialice y sus respectivas huestes se hagan a la idea.

Quien, en cambio, exhibió el operativo de sus contrincantes con toda claridad fue AMLO. En su gira de ayer por Puebla dijo: «Ni uniéndose todos nos van a ganar, la gente ya decidió que haya un cambio verdadero, una transformación, y les puedo hasta adelantar que se van a seguir uniendo a nuestro movimiento militantes y dirigentes del PAN y del PRI», declaró el tabasqueño.

Triunfalista hasta el más riesgoso extremo, notará usted. Sentirse invencible suele ser, en un proceso electoral, el primer paso a la derrota.