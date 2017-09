PUCHETA CASI CASI DICE QUE SON TÁCTICAS DE GUERRA

El alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta, dice que aunque su gobierno gastará 1 millón 500 mil pesos para traer a Lupita D’Alessio el 15 de septiembre, el año pasado Felton trajo a Edith Márquez y entonces no se hizo tanto “pancho”. ¿Será?Resulta que Antonio Zavala, secretario general del Comité del Partido Nueva Alianza, durante la rueda de prensa no dejó de tomarse selfies con su smartphone, mientras el dirigente hablaba sobre problemas actuales.Luego de realizar ayer el primer embargo de vehículos a morosos del IPU, Susana Yin, directora de Ingresos, adelantó que serán 300 los que se llevarán, pues se adeudan más de 100 melones por ese concepto.. En donde dicen que ya de plano no hallan qué hacer con tanto mal olor que despiden las aguas negras desbordadas de la laguna de oxidación son los vecinos de El Salitre que a diario tienen que cruzar, por lo que hacen un llamado al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán.A la raza del fraccionamiento Las Flores se les va la luz a cada rato por causa de una fuga de agua que inunda un conducto subterráneo por donde pasan los cables de la electricidad. Ya tienen 3 semanas así y la Japama ni sus luces.