PURAS PROMESAS A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS

DE NUEZ. Los que ya están hasta el gorro de promesas del gobierno son los productores agrícolas, a quienes de nueva cuenta les volvieron a bailar el dedo en la boca y la dispersión 380 millones de pesos solo se quedó en promesa.



EN ESPERA. La raza de Las Garzas y Los Achires, en Guamúchil, siguen esperando que se arregle la avenida Benito Juárez sur, pues el año pasado se aplicó revestimiento en el tramo de Los Achires, lo cual el dire de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, lo dio a conocer, pero la bronca que hay con la calle en Las Garzas no se ve pa’ cuándo se solucione.



COCHINERO. Al dire de Servicios Públicos de Mazatlán, Miguel Pérez, se le está saliendo de las manos la bronca causada por el deficiente servicio de recolección de basura. Y es que mientras el puerto está saturado de turistas, las playas se han visto sucias.



AGÜITADOS. Todos aguachinados celebrarán hoy los polis de Ahome su día porque alegan que sienten que no los toman en cuenta en la comuna al darles aumentos chiquititos y uniformes bien corrientes. ¿Pos qué le costará mucho al Ayuntamiento apapacharlos un poquito pa’ que se alivianen y hagan con más gusto su chamba?



¿Y EL COMODATO? El patronato que recibió en comodato la alberca del parque Hernando de Villafañe debe ponerse a trabajar más fuerte, pues ya algunos entrenadores que dan clases en dicho inmueble aseguran que el agua no es apta para que se nade en ella, pues su estado actual podría provocar infecciones en quienes la usen. Aquí el Ayuntamiento de Guasave debe poner atención si realmente hay un problema serio ahí, o como dice la gente del patronato, el agua está bien, pero baja la calidad del agua por tanta raza que se baña ahí.