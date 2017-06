Pa’ salir del embrollo de los despidos

El alcalde de Navolato, Rigoberto Valenzuela, requiere de un buen abogado que lo defiendan por el despido de 66 empleados de confianza quienes están buscando que se les dé una indemnización justa o se les regrese al puesto de trabajo que les fue asignado en la pasada administración. Interesados en echarle la mano al alcalde pueden comunicarse al teléfono 672 27 6932, en la presidencia municipal.Que se le pone a don Roberto Carrillo Vega, el ‘mero mero’ de Enlaces Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) en Ahome, decir que no se debe condicionar la entrega de documentos por cuotas o adeudos de padres de familia, como si eso no ocurriera cada fin de ciclo escolar. Por si las moscas, si conocen un buen réferi, por si se arma el ‘deschongue’ en las primarias, secundarias y jardines de niños que saldrán de vacaciones, mándeselo al profe Carrillo. Se pueden comunicar con él al 668 177 9000.Se buscan los servicios de unos cuantos maestros con mucha paciencia con el fin de que se lancen a la comunidad de Capomos, Angostura, pues se ocupa que le expliquen ‘de pi a pa’ a los vecinos el objetivo de mandar el carro recolector de basura al poblado, ya que aún cuando este se da sus vueltas, hay raza que a la que le da por quemar sus desechos y eso le afecta a varios vecinos, quienes ya están poniendo el grito en el cielo por la humareda que se levanta. Si te interesa la chamba, échale una llamadita al ‘dire’ de Obras Públicas, Álvaro Camacho, al 697 734 0040, pa’ ver si así se puede solucionar esta bronca.Cuentan que en la Dirección de Tránsito Municipal de Guasave ya lanzaron una convocatoria para reclutar a un grupo de prospectos que refuercen la cacería de automovilistas ebrios, sobre todo ahora que ya entró en vigor la aplicación del alcoholímetro con el operativo Cero Tolerancia. Interesados en sumarse a este programa pueden llamar al 687 872 6700, directamente con el chaca Tomás Olivas. El único requisito es llevar el colmillo bien afilado.Se solicita personal para el área de vigilancia en colonias y fraccionamientos de Mazatlán; los interesados deben ser bien valientes y no sacarle a nada, además de tener buen ojo para que se pongan truchas por si ven a algún ladronzuelo merodeando los cantones. Si hay interesados, se pueden poner en contacto con el secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, teniente coronel de Caballería Joel Ernesto Soto, al 669 984 4499 para que mande a unas cuantas personas a echarse vueltas en algunos puntos de la ciudad, como en el fraccionamiento Santa Teresa, en donde la raza no quiere salir ni a la esquina y dejar solas sus casas por aquello de los robos.