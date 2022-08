Padilla se les apareció a los diputados

Con la postura abierta de los diputados locales morenistas de Ahome, José Manuel Luque Rojas y Cecilia Covarrubias, ya se perfila la línea que está tirada para la elección de la dirigencia de Morena en Sinaloa: destaparon a Merary Villegas para la presidencia. No son consejeros, pero su pronunciamiento refleja la voluntad de quien manda en ese partido que seguramente ya es notificada en forma pública y seguramente privada para que hoy no haya problemas una vez que se sacudieron de los que identificaron como pasistas. No fueron pocos los que al escuchar su posicionamiento aseguraron que este “arroz ya se coció” porque es lo mismo que hacían y se hace en los otros partidos, entre ellos el más simbólico: el PRI. Son igualitos. Una revisión del proceso no da margen a que sean distintos.

El que les amargó la mañana a los diputados locales de Ahome, de todos los partidos, fue el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel. Y es que se les presentó en la conferencia de prensa a la que citaron los diputados morenistas y la del PAS, Elizabeth Chía, y la priista Deisy Judith Ayala Valenzuela para dar a conocer el Premio a la Mujer Rural. A decir de sus reacciones y sus facciones, los legisladores no se lo esperaban, se incomodaron, sobre todo Luque Rojas. Y es que Padilla Montiel les echó en cara lo del apoyo que reciben de 20 mil pesos para gestoría social y ni oficina tienen, además les pidió que informen sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Agua Potable sobre el recargo por la falta de pago del servicio. La morenista Cecilia Covarrubias le respondió que los 20 mil pesos no son para abrir una oficina, y Luque que el gasto ese está justificado en apoyo a la ciudadanía. Por su parte, Chía le aclaró que lo de la iniciativa de reforma no se ha tocado porque se acabó el periodo de sesiones. Sea como sea, Padilla los puso en un predicamento.

Ni tan peleados están los diputados morenistas con la diputada pasista Elizabeth Chía tras el sainete que se armó tras la elección de los consejeros de Morena en el que invalidaron a los que resultaron electos apoyados por el PAS. Hasta Chía dice que eso rompió relaciones Morena-PAS, pero ya hay quienes se impregnan de la posición de la presidenta del PRD en Ahome, María de los Ángeles Hernández, de que el pleito es pura simulación, un distractor de los verdaderos problemas en Sinaloa. Eso porque Chía y los morenistas estuvieron como si nada hubiera pasado.

El alcalde Gerardo Vargas evoluciona en forma satisfactoria tras la operación a la que fue sometido. Tan es asi que ayer salió a supervisar las obras en la planta de agua en el ejido Benito Juárez y el colector en la calle Niños Héroes. Con esto se reincorporó a sus labores.

Daniel “El Musa” Valdez también salió de la Coepris tras la limpia de pasistas en el gobierno estatal. Él estaba en esa dependencia en la jurisdicción de El Fuerte-Choix. “Puro PAS”, celebra Valdez una vez que fue “renunciado” de esa posición a la que llegó cuando Héctor Melesio Cuen fue secretario de Salud.