Padre muy desesperado por su hijito, el bigleager

La Pimpi.-Coral Gables, Miami (VIP-WIRE). “Las películas en televisión son como la esposa, las tiene uno en casa y gratis”… Joey Adams.-

Desayunaba ayer en El Camarón Borracho, de Miami Beach, con dos scouts amigos, cuando apareció en la escena el Sr. Diómedes Artiles, quien dijo haberme encontrado por casualidad, pero justo cuando le cogía más sabor a mis huevos a la veracruzana.

“¡Perdone que lo importune!” me dijo, “pero es que mi hijo, ya de 13 años de edad, es un bigleaguer prematuro. Imagínese que el domingo pasado tiró su juego completo de siete innings, y dejó a 18 strikeouts. Los otros muchachitos solamente hicieron tres outs” Me atreví a suplicarle: “Cálmese, señor. Cálmese, tómese un cafesito con nosotros”.

“No hombre” respondió, “yo podré tomarme todo el mejor café del mundo cuando mi hijito firme para jugar en Grandes Ligas. Dios me lo puso a Ud. en mi camino hoy”. Con gusto lo voy a ayudar… a conseguir un buen high school para que el muchacho estudie, y después también cooperaré para lograr la mejor Universidad. Si el chico es fenomenal en el beisbol, sobrarán scouts que lo recomienden a sus organizaciones.

“Usted no me entiende, mi hijo no necesita estudiar, porque…”. Mis huevos a la veracruzana ya estaban fríos. En cambio yo me iba calentando, cuando le interrumpí…: Señor. No existe ni una persona en este mundo que no necesite estudiar. Incluso Ud. debería estudiar cómo ser un buen padre de familia.

“Pero bueno, ¿en cuál profesión van a pagarle sueldo mínimo de más de medio millón de dólares, y después 10, 20 o más millones anuales?”.

En ninguna, caballero. Pero de cada millón de jóvenes que sueñan con llegar a las Mayores, llega uno. Y no siempre son estelares los que alcanzan la meta. El hombre me dio la espalda y se fue rezongando…:

“Ya me habían dicho que Ud. es anti-venezolano, que cómo me iba a ayudar si ni siquiera vota por (Omar) Vizquel para el Salón de la Fama”.

Mi amigo Manolito, mesonero y utílity de El Camarón Borracho, me trajo otros huevos a la veracruzana. Mis amigos los scouts hacían chistes sobre el caso. Mucho sabor del bueno el de mis huevos a la veracruzana.

RETAZOS.- ** Los Mets muy optimistas al firmar al caraqueño Gregor Blanco. Lo llevarán como invitado a los entrenamientos, y esperan sea el cuarto outfielder en la temporada Mayor. El mozo exhibe agresividad, veteranía y amor por el beisbol… **El record policial de Yasiel Puig es más notable que el del beisbol. Desde preso por robo en Ámsterdan, cuando fue a jugar a Holanda con la Selección Cubana, hasta preso en Los Ángeles por manejar borracho, caminar en calzoncillo por una autopista y orinar a la vista del público. Los Arrogantes Dodgers llevaban dos meses tratando de salir de él. Hasta que lo mandaron en un cambio multitudinario a Cincinnati. Ahora es problema de los Rojos…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.