audima

Arman a campesinos. Campesinos armados custodian los terrenos invadidos en las inmediaciones de Ruiz Cortines. La versión ha venido corriendo insistentemente en la región, pero fue negada por las autoridades. Los reporteros no son permitidos por los campesinos azuzados por estudiantes, ni siquiera en las inmediaciones de los campos invadidos. Fuentes dignas de todo crédito aseguran que sí están armados más de 500 campesinos, pero las armas fueron puestas fuera de la vista de las autoridades.

Padre pide ejecuten a su hijo. El padre del único atacante japonés que sobrevivió al ataque terrorista en el aeropuerto de Lod, escribió una carta a la embajada de Tokio en Tel Aviv, rogando ejecuten a su hijo lo más pronto posible. El padre del detenido, Hashio Okamoto de 62 años, fue director de una escuela primaria de Kamamotho y escribió al embajador haciéndole presente sus más profundas disculpas por el acto de su hijo Koko. “Por favor, ejecútenlo lo antes posible”, dijo el afligido padre, después de que fuera interrogado por las autoridades japonesas, sobre los hechos del brutal acto

Mientras, en el Vaticano, el papa Paulo VI habló en su discurso dominical de las crueles y trágicas manifestaciones de la delincuencia y el terrorismo, haciendo clara alusión al atentado terrorista del aeropuerto que causó la muerte de 26 civiles y 80 heridos. Dijo que estos casos se están multiplicando día a día y que el mundo los condena y se indigna ante semejantes crímenes.

Festejo para Rosa Alina Muñoz. Claribel y Rosa María Gastélum Muñoz ofrecieron espléndida fiesta en honor de la guapa Rosa Alina Muñoz Castro, cuyo enlace con el señor José Amarillas está próximo a celebrarse. Como la novia es de las reinas consentidas de nuestra juventud, ha recibido infinidad de agasajos que sus amigas le ofrecen para despedirla en forma debida de su vida de soltera. Entre la charla amena de las numerosas asistentes transcurrió la tarde, habiendo sido el tema principal, el futuro matrimonio de Rosa Alina.



4 de junio de 1997

Antidoping a funcionarios. Al anunciar que a más tardar esta semana podría estar los resultados de los exámenes antidoping de los policías de Seguridad y Tránsito, el alcalde Francisco López Brito adelantó que también a todos los funcionarios de su gobierno se les aplicará esta prueba, empezando con él. Todos los funcionarios tendrán que someterse a este examen, como ya se hizo en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, donde el alcalde encabezó esta medida. López Brito advirtió que aquellos funcionarios que resulten positivos, serán dados de baja.

Es pecado no votar. México, D.F. Es pecado no votar, dijeron los obispos de México en un documento donde señalan a la población que deben de ejercer este derecho y emitir el sufragio, aun cuando consideren que ningún candidato es apto, porque en todo caso pueden elegir al “menos inepto” y si nadie convence, anular el voto cruzando todos los espacios. Los prelados argumentaron que no hay pretexto válido para no votar, pues para acabar con la corrupción, el único camino de presión por la vía pacífica es el voto y nunca la violencia.