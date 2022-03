audima

Los buenos padres toleran algunos errores de sus hijos. Los padres brillantes nunca se rinden para combatirlos; incluso si sus hijos los desilusionan, cometen errores, no los valoran y se sumergen en los valles de los trastornos emocionales. El mundo puede no tener fe en nuestros hijos, puede pensar que no lograrán nada en la vida. Pero, si somos padres brillantes y creemos en ellos, tratamos de ver lo que nadie ve y buscamos el oro detrás de sus fracasos, habrá dulzura detrás de la arrogancia, sensibilidad detrás de la agresividad y amor por la vida. Así es. ¿Usted, es una persona capaz de encontrar esto? Buen día.