Los padres que no tienen el coraje de reconocer sus errores, nunca enseñarán a sus hijos a enfrentarse a sus propios errores y a crecer con ellos. Los padres que admiten que siempre tienen la razón, nunca enseñarán a sus hijos a trascender sus propios fracasos. Los padres que nunca se disculpan, jamás enseñará a sus hijos a lidiar con la arrogancia. Los padres que no revelan sus miedos, siempre tendrán dificultad para enseñar a sus hijos a encontrar, a través de la pérdida, la oportunidad de ser más fuertes y experimentados. ¿Hemos actuado así con nuestros hijos, o sólo hemos desempeñado las obligaciones triviales de la educación? La vida es un contrato de riesgo. Los jóvenes necesitan vivir este contrato apreciando los retos y no tratando de escapar de ellos.