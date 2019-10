Padres toman dos escuelas

Una escuela de preescolar y una primaria fueron ayer tomadas en Ahome por padres de familia que enarbolan diferentes demandas que consideran necesarias para elevar el nivel educativo de sus hijos.

En el jardín de niños Montessori, en la colonia Nueva Revolución, exigen la construcción de un aula, ya que dos grupos reciben clases en el mismo salón.

Indudablemente que la sobrepoblación de niños en el aula no les ayuda para aprovechar las enseñanzas.

Lo peor es que se hable de que el aula que están exigiendo ya aparece construida en los informes de la SEPyC, pero en la realidad es que no se ha edificado. Aquí se requiere una investigación para deslindar responsabilidades o aclarar ese punto. Sin embargo, lo urgente es la construcción del aula. Los niños se lo merecen.

La escuela primaria tomada es la Benito Juárez, del ejido El Bule. Ahí los padres de familia exigen la remoción de todo el personal educativo. Y es que ven que estos llegan a la hora que quieren y se van a la hora que se les antoja. No cumplen con sus funciones en perjuicio de sus hijos que no avanzan. En esas condiciones es necesario que los dos casos se atiendan de inmediato para no afectar a los menores.