Buenos días. Dicen que era un buen muchacho pero muy tímido. Prefería callar a herir a alguien. Y eso sí, muy, pero muy sensible.

Su mejor amiga llora desesperada. Nunca me imaginé que iba a tomar esa decisión. Pero un día, un día antes, contó a sus amigos todo lo que le dijo. Le sobraron palabras no sólo para ningunearlo, sino para hacerlo añicos: "No servía para nada. Era menos que basura porque estorbaba y afeaba".

Hoy llora con amargura porque él tomó la salida falsa a sus 19 años. Hoy se duele y se dolerá por toda la vida, por lo que le dijo.

Nunca se imaginó que una palabra destructiva a quien está desanimado, puede destruirlo para siempre.

