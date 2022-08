Palabras que dejan huella

Ya sean escritas o habladas, cualquier palabra que sea expresada lleva una intención y el impacto que tiene en la otra persona dejará una huella, que puede convertirse en dolor o alegría. Quizá han escuchado una frase muy común que dice “toma las palabras de quien viene”; sin embargo, en el actuar se convierte en algo tan complejo cuando ese corazón o razón de quien lo recibe, se encuentra en un momento vulnerable. Por ello, se debe ser cuidadoso de ese gran potencial que se tiene al decir lo que se piensa o siente, ya que una vez expresadas no habrá marcha atrás.

Alguna vez me toco leer una reflexión, donde un padre le entrega a su hijo unos clavos y un martillo, pidiéndole que clave cada uno de ellos en una cerca de madera que tenían en su patio, y al terminar le pide que quite uno a uno esos clavos que había colocado. El hijo, asombrado, realiza la petición del padre sin cuestionar. Al final se sientan juntos frente a la cerca y observan cómo había quedado. Reflexionando, entonces, que ante todas aquellas acciones o palabras expresadas se puede causar una herida en los demás y por más que se quiera remediar, la marca ya habrá quedado en esa persona, llenando de dudas, temores y tristezas al otro con respecto a su actuar.

Sin embargo, existen otras situaciones en que esas palabras expresadas se convierten en motores de viva que impulsan a lograr metas, generando una carga positiva en quienes la reciben y encontrando todo aquello que en sí mismo no podían escuchar.

Desde los primeros momentos de vida, toda persona es capaz de percibir esa intencionalidad con la que son brindadas las palabras, construyendo su mundo desde lo que se expresa por quienes le rodean, apropiándose de todo aquello que se le dice ya sea motivador o desalentador. Sobre todo, cuando esas palabras vienes de los padres, quienes se convierten en pieza clave para fortalecer la autoestima de sus hijos, siendo de quienes se aprende a recibir todo aquello que en un futuro permitirán que los demás les brinden también, es decir, si un hijo escucha de sus padres “te amo”, “confío en ti”, “tú puedes lograr tus sueños y metas”, “eres único” o contrario a ello “no sirves para nada”, “porque no te pareces a tal persona”, “siempre te equivocas”, “no te quiero”, convirtiéndose en frases que es hijo siempre se repetirá a sí mismo. Siendo estas últimas las que conllevan a encontrar adolescentes o adultos inseguros, retraídos, agresivos e infelices, que siempre estarán alerta ante cualquier comentario percibiéndolo como agresivo, limitándole su desarrollo personal para ser completamente feliz. Por ello, es indispensable ser conscientes de la gran relevancia que tendrá lo que se quiere compartir, no solo a sus seres queridos sino a toda aquella persona que les rodea.

Momentos… Me permito agradecer en este espacio las lecturas y comentarios que me han regalado cada uno de ustedes quienes siguen mi columna semana tras semana, acompañándome en esta oportunidad que se me ha brindado desde hace ya un año, para expresar en palabras parte de las experiencias y aprendizajes que la vida me ha regalado.