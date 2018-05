Palo a Gastón

Hace unos días, sin mayores aspavientos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió no atraer el expediente de Gastón Azcárraga Andrade. ¿Se acuerda que el empresario perdió los amparos ante el sindicato de pilotos que lo acusó de violar la Ley del Mercado de Valores?



Sobre el exaccionista de la cadena hotelera Grupo Posadas y de la desaparecida Mexicana de Aviación, pesan sendas denuncias de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (Aspa), que comanda Martín Rafael Díaz, y que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal acreditó desde el año pasado.



La probable responsabilidad del hombre de negocios se desprende de haber difundido a los inversionistas información falsa respecto del valor real que tenía la aerolínea. En el reporte anual para el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2008, Azcárraga engañó al mercado.

Notificó a la Bolsa Mexicana de Valores, entonces presidida por Guillermo Prieto, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encabezada por Guillermo Babatz, que Grupo Posadas no había invertido nada en la línea aérea, cuando en realidad inyectó 71 mil 452 millones de pesos.

La otra denuncia que también implica una orden de aprehensión del autoexiliado, que radica desde 2014 en los Estados Unidos, fue la omisión para informar al mercado de valores el evento relevante que significaba la suspensión de operaciones de Mexicana, aquel memorable 27 de agosto de 2010.



Estas dos denuncias nada tienen que ver con la orden de aprehensión que le giró en ese mismo 2014 el procurador Jesús Murillo, por el supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que derivaron en una triangulación de dinero y un desfalco de 190 millones de pesos en Mexicana.



A la postre, dicha ofensiva legal del gobierno de Enrique Peña fue combatida y vencida por el abogado de Azcárraga, el penalista Alonso Aguilar Zínser, quien ahora en el caso que nos ocupa, el de violaciones a la Ley del Mercado de Valores, se acaba de topar nuevamente con pared.



A pesar de que este expediente, el 219/2016, ya había sido resuelto por los magistrados María Elena Leguizamo, Roberto Lara y Guillermina Alderete, y únicamente se estaba a la espera del dictado de la sentencia, el abogado Aguilar Zínser solicitó la facultad de atracción a la SCJN.



Dicha facultad, de número 322/2017, la hizo suya el ministro Eduardo Medina Mora. Fue el exembajador de México en Estados Unidos en el sexenio de Enrique Peña el encargado de hacer el proyecto, mismo que fue rechazado en una cerrada sesión del pleno a mediados de marzo pasado.

Al final de cuentas seis ministros votaron por desechar la facultad de atracción contra cinco que se pronunciaron por atraerla. De los primeros apunte a Fernando Franco, Arturo Zaldívar, Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, Norma Piña y Javier Laynez.



Los ministros pro Gastón Azcárraga fueron el ministro presidente, Luis María Aguilar, José Ramón Cossío, Margarita Luna, Alberto Pérez Dayán y Medina Mora, quien fuera el Procurador General de la República en la administración de Felipe Calderón, gobierno que por cierto protegió a Azcárraga.

La defensa jurídica del sindicato de los pilotos de Aspa es del abogado Ulrich Richter



ASTALDI-ARENDAL

Como lo adelantamos, la italiana Astaldi, en alianza con la regiomontana Arendal, se llevaron la construcción del Centro de Transporte Terrestre Intermodal (CTTI) del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). A nadie le gustó el fallo que hizo público el lunes por la tarde el Grupo Aeroportuario Ciudad de México, que capitanea Federico Patiño. Se considera que con su oferta de casi seis mil 500 millones de pesos la obra no sale ni en el tiempo previsto que se programó ni en lo que se terminó presupuestando. ¿Qué utilidad puede tener el consorcio, si ofertas como las que pusieron en la mesa grupos como los de Carlos Slim, Bernardo Quintana, Carlos Hank Rhon, Hipólito Gerard o Acciona y Avanzia, ligeramente arriba de los ocho mil millones, proyectaban una utilidad de apenas 4%? Astaldi, que preside Filippo Stinelli, tiene experiencia en la construcción de aeropuertos, puertos, trenes subterráneos y presas, pero ahora mismo enfrenta un golpe financiero derivado del embargo del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, país que le adeuda unos 270 millones de euros en cuentas por cobrar. Arendal, de Jesús García Pons, por su parte logró reestructurar a finales de 2016 un bono de unos cien millones de dólares a cuatro años por el que incluso había caído en default. Su problema es que 80% de sus ingresos dependen de Pemex, que también en ese 2016 le canceló el contrato de ductos Lakach, lo que la puso al borde de los impagos.



VA INFONAVIT

Uno de los aciertos de este sexenio se ubica en materia de vivienda. Se dio todo el impulso para que a través del Infonavit, que dirige David Penchyna, más mexicanos pudieran tener acceso a un crédito para adquirir una casa o mejorarla. Esto se logró con una mayor oferta de productos crediticios, mejores tasas, aumento del monto de préstamo y agilización de trámites. Y así el Infonavit llegó a su crédito diez millones de toda su historia, el cual será entregado hoy en la Cumbre Infonavit por el presidente Enrique Peña. En este rubro, uno de cada tres créditos han sido entregados durante su administración.