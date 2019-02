Panamá con fiesta beisbolera

Ayer al mediodía se puso en marcha la Serie del Caribe, y hay que decirlo recio y quedito, el país que en estos momentos es bendecido en lo que respecta al ámbito deportivo se llama Panamá. Miren por qué. Hace semanas atrás su máxima gloria dentro del mejor beisbol del mundo se convirtió en el primer pelotero en ser elegido al Salón de la Fama y de forma unánime, se trata del gran Mariano Rivera. Luego, debido a distintas circunstancias políticas y de seguridad, el país canalero recibe su primera Serie del Caribe, cosa que no sucedía desde al año 1960.

Mariano Rivera fue elegido anoche para que fuera el encargado de lanzar la primera bola, que ponía en marcha oficialmente este clásico caribeño, ahora con la participación de seis escuadras, como lo son Cuba, Venezuela, República Dominicana, México, Puerto Rico y el anfitrión, Panamá. Tendremos toda la semana beisbol del Caribe, lo podrá usted seguir a través de las pantallas de ESPN 2. Por su parte, los mexicanos van por la hazaña de jugar el próximo domingo la final, en un formato que no gusta a nadie, debido a que no vamos a disfrutar verlos jugar contra todos los participantes. Pero así son las cosas. Así que no nos queda que disfrutar lo que hay. Que disfrute de este espectáculo, amigo lector. Que pase bonito día.