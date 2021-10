Pandora Papers y los paraísos fiscales

Escuchamos la expresión “paraísos fiscales”, y a los malpensados nos viene a la mente la idea de lavado de dinero, delincuencia organizada o evasión fiscal; sin embargo, no todos los países listados como “paraísos fiscales” o Regímenes Fiscales Preferentes (Refripes), como se conocen en la legislación mexicana, son malos.

El artículo 176 de la Ley del impuesto Sobre la Renta nos habla de los obligados al pago de este impuesto, y establece: “Los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, están obligados a pagar el impuesto conforme a lo dispuesto en este Capítulo, por los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes que obtengan a través de entidades extranjeras en las que participen, directa o indirectamente, en la proporción que les corresponda por su participación en ellas (…) Para los efectos de esta Ley, se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, los que no están gravados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior al 75 % del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en México…” ¿Qué significa esto? Significa que, en México, las personas físicas y morales residentes en el país están obligadas al pago del impuesto sobre la renta con independencia de donde se genere dicha riqueza.

Lo delicado de estas filtraciones es que, al parecer, están involucrados personajes de altas esferas en México, incluso el consejero jurídico del presidente en funciones hasta el reciente 30 de agosto, está en dicha lista. Y digo delicado, puesto que, siendo abogado con experiencia mínima de 10 años en el ejercicio profesional, requisito establecido en la Carta Magna en el artículo 102, no puede alegar el desconocimiento de la ley. Y aun así, omitió declarar que controlaba una sociedad que tenía un departamento de más de 30 millones de pesos en Miami. Vaya descuido.

Otro tema delicado es la de la pareja de Manuel Bartlett Díaz, la C. Julia Abdala Lemus, quien también se encuentra en dicha lista. Ella no es funcionaria, pero su “novio” es el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad.

Como mencioné al principio de este artículo, no es ilegal tener empresas que controlen bienes o cuentas en dichos países con nula o baja tasa impositiva, pero escribí que nos viene a la mente el mal pensamiento de que se realizaron actividades de Lavado de Dinero, Delincuencia Organizada o Evasión Fiscal.

No solo funcionarios actuales están en la lista, también están personajes como Shakira, Tony Blair, Pep Guardiola, Alejandra Guzmán, Mario Vargas Llosa, el Rey Abdala II de Cisjordania, los Legionarios de Cristo y hasta Svetlana Krivonogikh (la amiga especial del presidente Putin), entre otros.

Veremos qué procede. Veremos cómo reaccionan los gobiernos ante lo que de entrada no es ilegal, pero nos hace pensar mal, pues parece que, para muchos, sólo fue un descuido en sus declaraciones fiscales.