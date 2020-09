Panorama desolador

Desde el Congreso de la Unión, los integrantes de la Comisión de Pesca aseguran que están haciendo los esfuerzos necesarios para compensar, de alguna forma, la desaparición del subsidio al diesel marino y otros programas. El propósito es que la pesca no quede desprotegida del todo.

La diputada por Sinaloa, Olegaria Carrazco, asegura que ya analizan otros esquemas para continuar fomentando el desarrollo de esa actividad. La intencionalidad declarada de los diputados parece buena, pero no pasa del mero discurso demagógico, cuando todo apunta a un desmantelamiento sistemático de una de las principales actividades económicas, no solo de Sinaloa, sino de todo el país.

El golpe que ha resentido la pesca en la entidad se ha hecho extensiva al resto de los estados costeros de la república. Lo mismo en Oaxaca, que en Veracruz, los presupuestos para el financiamiento de proyectos acuícolas-pesqueros se han reducido de manera substancial y el aparato de infraestructura para la gestión y atención de los sectores parece estar en un proceso de desamblaje con el cierre de oficinas en varias entidades.

Para el ejercicio fiscal del 2021, en el presupuesto de egresos de la Federación se han destinado 582 millones de pesos a la Conapesca, lo cual no alcanzaría más que para cubrir los gastos operativos. El plan de gastos general para el fomento de la actividad pesquera es de mil 500 millones de pesos, los cuales no están etiquetados y fácilmente pudieran ser reasignados si no hay una defensa decidida de ellos.

El panorama es desolador, a lo cual se le suma el derrumbe de las capturas en los esteros y bahía y falta unas cuantas horas para saber cómo apunta la temporada en altamar. Lo peor del caso es que no se cuenta en los congresos con una verdadera representación que defienda a esta actividad vital para miles de familias.