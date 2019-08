Panorama económico complicado. Javier Lizárraga tiene claro el panorama. El secretario de Economía en Sinaloa muestra las gráficas. Las explica y detalla los resultados económicos del 2017 y 2018. Justo cuando Sinaloa nacionalmente alcanzó los mejores niveles de inversión que lo colocaron en el número uno en todo el país. La inercia de todo ese esfuerzo todavía se reflejó en el primer trimestre de este año. Y ahora habrá que esperar cuál será el impacto de las nuevas políticas económicas y la reducción notable en la inversión. No es nada halagador, adelantó. La realidad nos alcanzará más temprano que tarde. Y los números son exactos. Las predicciones también. Hoy Mazatlán está colocado en el primer sitio de inversión nacional y extranjera. Por encima de los 17 municipios del estado. Pero la realidad también alcanzará a Mazatlán. Y habrá que estar preparados. El tema que evidentemente entusiasma al titular de Economía en Sinaloa es el programa de entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos. Revisa el último de los informes y precisa que hasta ayer por la mañana se había llegado al 71.85 por ciento en la entrega de uniformes y paquetes de útiles escolares. “Vamos muy bien”. Luego de la charla con este reportero acudió acompañado por dirigentes de la Canaco y de papelerías a supervisar la entrega de los paquetes escolares en Mazatlán.

También las universidades. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, sabe lo que está en juego. Y los riesgos que en estos tiempos corre la Universidad. Por ello no es fortuito que al dar por inaugurado el nuevo ciclo escolar, pidió a los estudiantes, maestros y demás trabajadores mantenerse unidos. Y también alertas. En corto, Guerra Liera platicó con este reportero y confirmó que la situación económica de la UAS como del resto de las universidades del país es delicada. Porque el Gobierno Federal ha retenido los programas. Los estados no son los únicos que están estrangulados económicamente. También las universidades. Porque simplemente los presupuestos y programas no fluyen. Están entrampados.

Riesgos de más inundaciones. Los pronósticos advierten de que pudiera haber más lluvias. Esperemos que como siempre, se equivoquen. Sin embargo, en estos momentos el estado se muestra vulnerable. Las lluvias provocadas por la tormenta Ivo dejaron grandes daños en El Rosario. Pero otros municipios como Mazatlán, Navolato y Ahome también reportaron afectaciones en colonias populares. Anoche, el Consejo Estatal de Protección Civil se reunió de manera extraordinaria en Culiacán para evaluar los daños provocados por las inundaciones, que desbordaron canales, ríos, derrumbaron puentes, dañaron carreteras y afectados a decenas de casas. Anoche, en Mazatlán se registró una nueva lluvia y provocó la alerta de las autoridades. Creemos que ya regresó a Mazatlán el alcalde Luis Guillermo Benítez. Finalmente se enteró de las inundaciones.

Loret de Mola. El periodista de Televisa estaba convertido en una “piedra” en el zapato del presidente López Obrador. Televisa lo despidió. Antes fue Carlos Marín, que dejó la dirección de Milenio. Vetado está Brozo, a pesar de que en la campaña fue propagandista de AMLO. Ya se fue Loret de Mola, ¿quién sigue?