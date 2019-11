Panorama negativo. El líder nacional de los comerciantes organizados se mostró preocupado. En su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado reducir la violencia como lo prometió. Al contrario, destacó, los niveles de violencia han aumentado. Hace cinco días se contabilizaban 30 mil 500 muertes. José Manuel López Campos estuvo de visita en Mazatlán para promover el “Buen Fin” que se avecina. Pero habló sobre el panorama nacional que viven en estos momentos los empresarios mexicanos. Refirió que ante la situación económica que va a la baja y la inseguridad, cientos (no precisó el número) de negocios han comenzado a cerrar. El líder de los comerciantes organizados en la Concanaco vislumbra un futuro delicado para el país. “Los empresarios vivimos de cerca la violencia, la inseguridad”, comentó. La Concanaco no le ha firmado ningún cheque en blanco al presidente López Obrador. Lo mismo ha sucedido con la Coparmex. El presidente de este organismo empresarial, Gustavo de Hoyos, ha criticado duramente las medidas tomadas por el Gobierno Federal. Incluso, directamente a López Obrador. De Hoyos llegó a pedirle a López Obrador que no mienta en una entrevista publicada por El Universal el 16 de octubre del presente año, en respuesta a la acusación que el presidente le lanzó a la Coparmex de que “parecía más un partido político”.

Lesionados y castigados. Lo que les faltaba. Militares que en la caseta de Costa Rica fueron sometidos por un numeroso grupo de narcotraficantes el “jueves negro” de Culiacán, están arrestados. Los comentarios han comenzado a circular y conforme avanzan, la indignación crece a favor de los soldados que se jugaron la vida en el operativo y que sus jefes en México decidieron rendirse. También las versiones confirman que en el Hospital Militar de Mazatlán fueron recibidos para su atención médica más de una veintena de militares. Algunos con lesiones de gravedad, como al joven militar que le “volaron” prácticamente una pierna.

¿Y los diputados federales? La discusión y análisis del presupuesto 2020 en la Cámara de Diputados concluyó. Ahora el tema cae al campo de la Cámara de Senadores, que tiene hasta finales de noviembre para analizar y aprobar el presupuesto. Habrá que saber qué hicieron los diputados federales de Sinaloa para que mejorara el presupuesto 2020 y aportar beneficios para el estado. Se adelanta que salvo el tema del campo que no resuelve de fondo lo que se requiere, los diputados sinaloenses solo se dedicaron a “levantar el dedo”. Hasta sin leer las iniciativas, como tuvieron que reconocer algunos, las aprobaron. Ahí están las enmiendas que les han hecho en el Senado.

Día de Muertos. Los panteones comenzaron desde ayer a registrar la visita de cientos de personas. Se trató del “Día de todos los Santos”. Fecha significativa donde se recordó a los “angelitos fallecidos”. Hoy se conmemora el “Día de los Fieles Difuntos”. Miles de personas se dan cita para recordar y llevar ofrendas a sus seres que se les adelantaron en el camino. Por más que intentaron las autoridades limpiar los panteones, la mayoría de ellos lucen descuidados y con maleza.

No es novedad. Muchas colonias de Mazatlán quedaron sin el servicio de agua potable. Nuevamente se reportó un tubo roto. Problema que es cotidiano para muchos.