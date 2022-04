Una semana, dos derrotas

audima

El pasado domingo fue un día importante para la política y la democracia en el país, se instalaron más de 57 mil casillas para la votación de revocación de mandato. Ya hemos comentado por este medio que no salir a votar fue una acción que representa el rechazo a este mecanismo democrático que se ha usado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus secuaces para seguir posicionando su persona, porque con múltiples decisiones equivocadas de su gobierno cada vez más pierde seguidores.



Muchas de las personas que se rasgaban las vestiduras por defender las ideologías de la Cuarta Transformación, ahora se dan cuenta de la falsedad de sus promesas, de la forma en que manipula a la población más vulnerable, de su habilidad para decidir de qué se habla y qué se piensa en el país; sin embargo, sabemos que aún hay muchas mexicanas y mexicanos con esa venda en los ojos.



Sea la decisión que hayas tomado en cuanto a asistir o no a votar, no debemos olvidar que lo importante es lo que viene para el país los próximos años, como restante del periodo de AMLO. ¿Continuará con sus programas sociales reciclados y aumentados hasta ser casi insostenibles?, ¿seguirá violando nuestra Constitución sin ningún escrúpulo para cumplir sus caprichos?, ¿entregará nuevas obras a medias? Cuestionamientos como estos, tendríamos de sobra.



Lo que hoy vemos es que, aun con sus mentiras, engaños, acarreos y chantajes, no lograron si quiera acercarse al 40 por ciento de participación requerido por la ley para hacer vinculante este circo de la cuarta transformación. Tan solo el 18 por ciento de la población salió a votar, y claro, el resultado está a su favor y aunque se levante el cuello al mencionar este ejercicio como “un éxito”, no es lo que esperaban.

En Culiacán, se alcanzó apenas el 16 por ciento de participación, no les alcanzó aun con la movilización y las amenazas hacia trabajadores y beneficiarios de sus programas. Al final, la consulta no fue vinculatoria y nos costó 1700 millones de pesos, que se pudieron haber utilizado para beneficio real de las y los mexicanos.



Las predicciones se cumplieron, al final de cuentas el presidente hará lo que le viene en gana y ahora lo que quiere es modificar ese porcentaje de mínimo para hacer válida la consulta, a uno que les favorecerá próximamente, bajando la vara y dejándola donde le conviene. No sorprende esta actitud, ya lo conocemos, el error ha sido normalizarlo.



Es muy importante que todas y todos estemos informados de los procedimientos que se realizan en nombre de la democracia, de lo que expone el presidente, pero también del contraste que representa la alianza PRI-PAN-PRD, como lo hizo al presentar una propuesta alterna a la retrógrada reforma eléctrica del presidente. En esta semana serán dos las derrotas de Morena, la primera acaba de suceder este domingo en las urnas y la segunda será hoy en la Cámara de Diputados, no les alcanzarán los votos para su ley Bartlett, la postura del bloque opositor es claro y también se han movilizado. Estaremos al pendiente de lo que ya fue, de lo que viene, y de lo que podemos seguir haciendo como la ciudadanía responsable que nuestro país necesita.