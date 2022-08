Este regreso a clases es el más caro de la historia

Un sueño para mí, hasta hoy no alcanzado es formar una familia y ser madre, pero en este momento no quisiera estar en sus zapatos y menos de una madre soltera. Por culpa del mal manejo del gobierno a la pandemia, se perdieron muchas vidas que dejaron huérfanos de uno y en muchos casos de ambos padres. Hoy las y los tutores enfrentan un regreso a clases en medio de una inflación inédita, con los precios más altos en la canasta básica de la historia, lo cual adicionalmente impacta en el transporte, la ropa, el calzado, incrementando significativamente el precio de los útiles escolares, todo esto gracias al debilitamiento del poder adquisitivo de la moneda, a la mala planeación y una ausente estrategia económica de este gobierno de 4Ta.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la primera quincena de agosto la inflación subió un 0.42% comparado con la segunda quincena de julio, es la más elevada registrada desde el año 2000, el alza anual fue del 8.62%, nueva cifra récord. Estos aumentos no se daban desde hace 22 años. La agencia Reuters mediante una encuesta menciona que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un aumento de 8.51% durante la primera quincena de agosto, esto es casi el triple de la meta del Banco de México (Banxico) que es del 3%.

Menciona el INEGI que el material básico escolar se encareció hasta en un 30% en la primera mitad de julio de este año, comparada con la misma fecha del año pasado, lo que representa según el Instituto el mayor incremento de precios desde la segunda quincena de marzo de 1997, reporta también que los cuadernos, carpetas, plumas y lápices, se encuentran entre los productos que más se han encarecido, en este sentido, el panorama se pinta color de hormiga, convirtiendo este regreso a clases como el más complicado en los últimos 25 años.

Todo esto en materia económica, sin contar el retroceso en el nivel académico y un aspecto olvidado por este gobierno que debería ser primordial, el daño psicológico a la triada completa; estudiantes, padres-madres de familia y docentes-personal escolar, ni un solo peso se ha contemplado para los grandes estragos que se ha sufrido en materia de salud emocional y el colmo, es que no tienen presupuesto para mejorar la infraestructura de las escuelas y la Ley General de Educación dice que ya las cuotas no están permitidas.

Se han comunicado conmigo muchos padres y madres de familia angustiados porque les dicen que si no pagan la cuota no dejarán entrar a sus hijos a clases. Otras más: como Allency me preguntó ¿qué se podía hacer con las escuelas que no han recibido apoyo del Gobierno para rehabilitarlas y miles de niñas y niños no podrán regresar a tomar sus clases a un lugar digno y mucho menos higiénico o que resguarde de las altas temperaturas? Me informaron también padres y madres de familia del Kínder Baltazar Izaguirre Rojo que está aún costado del Ayuntamiento de Culiacán, en el primer cuadro de la Ciudad que probablemente este lunes que inician clases, se lleve a los niños al Palacio de Gobierno a que tomen las clases en la explanada porque el edificio es viejísimo, está en pésimas condiciones y ha sido vandalizado y saqueado.

Se me parte el alma al sentir la desesperación que me transmiten en sus palabras esos padres y madres de familia, se estruja mi corazón al ver las condiciones en que estarán nuestros niños recibiendo educación, por el terrible estado en el que se encuentran la gran mayoría de las escuelas, en las colonias populares de mi amado Culiacán, de las sindicaturas, de los otros municipios de Sinaloa y del País entero, por estos motivos y muchísimos otros más, es un honor ser oposición.