Juicio al misógino e irresponsable alcalde

Sí hay juicio para el alcalde. Después de cambios en comisiones permanentes del Congreso del Estado, de una sesión a puerta cerrada y rumores de excedida privacidad sobre el tema, se aprobó el dictamen que da inicio al proceso para realizar el juicio político para Jesús Estrada Ferreiro.

32 votos a favor y 7 en contra son los que llevarán según la ley al siguiente paso del proceso, que es notificar al presidente municipal, así como al Poder Judicial y al Ejecutivo, esperar una semana a la respuesta de Estrada Ferreiro con su defensa y la Comisión Instructora del Congreso desahogará durante el mes de mayo sus argumentos legales para dirimir si este servidor público, que se ha burlado de las y los culichis en múltiples ocasiones, es destituido o no de su cargo.

El dictamen que contiene el proceso de deliberación para entablar juicio político al presidente municipal de Culiacán contiene como respaldo las miles de firmas ciudadanas para que esto procediera, además de las denuncias presentadas por viudas de policías que acudieron a esta herramienta jurídica por no recibir el apoyo del Ayuntamiento de Culiacán y cumplir con lo que marca la ley.

La forma hermética e intempestiva en la que se realizó esta votación nos deja muchas dudas, ¿a qué o a quién le temerán las y los diputados?, sin celulares, sin comentarios, sin posturas. Bajo el “carácter de reservado” que le atribuye a este proceso el artículo 16 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, se justifican para no compartir información a la ciudadanía y medios de comunicación sobre el caso. ¿En realidad lo hacen para no entorpecer el proceso o protegen u ocultan algo más?

Que no se les olvide que lo que acaban de votar es resultado de la desesperación, coraje y exigencia de la ciudadanía. Es nuestra gente, que se encuentra en una situación vulnerable y que no fue escuchada por quién tiene las riendas de esta ciudad; son los grupos que en varias ocasiones se manifestaron pacíficamente para exigir el respeto de sus derechos y no tuvieron respuesta.

De proceder el desafuero del alcalde, el escenario es que tendrían que realizarse nuevas elecciones y Morena perdería a uno de sus activos políticos más importantes en el Estado, aún con lo que esto conlleva parece que los diputados del grupo parlamentario de mayoría y por instrucciones del gobernador Rubén Rocha Moya, tienen claro que el juicio político debe llevar su curso hasta el último momento. ¿Tanta confianza tiene el gobernador de que cualquier morenista que mande a elección gane de nuevo, después del pésimo trabajo de Estrada?, o, es que, ¿utilizará a los mismos del 6 de junio pasado como “operadores electorales”?

Lo que está pasando es una muestra para que nuestros representantes cambien su forma de pensar y actuar frente a las y los ciudadanos. El grupo parlamentario de oposición en el congreso no ha acompañado a la ciudadanía como deberían, tampoco han sido los más críticos del alcalde que sobrados motivos da para referir su trabajo y comportamiento de cara a las y los culiacanenses y en la máxima tribuna del poder legislativo en el Estado. Sus mismos compañeros de partido, diputadas y diputados de Morena son quienes han reprendido más la labor del alcalde más misógino e irrespetuoso en la historia de Culiacán.

Mientras tanto, que Estrada Ferreiro siga pensando que nadie lo puede tocar, que puede decir lo que quiere y hacer lo que quiere con el municipio; pero aquí está la ciudadanía organizada que sí puede hacer que las cosas sucedan, que se respete la ley y que se cumplan sus derechos.

