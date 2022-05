+ Acciones - desapariciones

audima

No paran las notas sobre el caso de Debanhi Escobar. Han convertido el dolor de una familia y la realidad de los feminicidios en México, en un espectáculo amarillista que revictimiza y que posiblemente esté encubriendo una realidad totalmente ajena a lo que vemos en medios de comunicación y redes sociales.

Todos los días se cuenta una versión distinta, sobre las declaraciones de los padres de Debanhi, sus amigas, la Fiscalía General de Nuevo León y cada una de las y los ciudadanos que, con nuestras opiniones en redes sociales sobre este caso y aunque no es el único, ha tomado principal importancia en la opinión pública sumado a la molestia sobre los casos de violencia hacia la mujer y desapariciones forzadas en nuestro país.

¿El caso de Debanhi ha sido un despertar para muchas personas sobre la situación que viven las mujeres en nuestro país? Lo que es verdad, es que existe una gran cantidad de personas que eran ajenas a las causas del movimiento feminista y que ahora se sensibilizan con las formas de lucha de las mujeres, porque se dan cuenta que viviendo en un país donde desaparecen 7 mujeres cada día, no hay una autoridad que responda, que proporcione información clara, que mueva cielo, mar y tierra por encontrarnos, que no se doblega ante nada ni nadie; al contrario, vivimos en un país donde los feminicidios van en aumento y en la tercer ciudad más violenta de México para las mujeres, y la única respuesta que hay es el reclamo en redes sociales y la movilización en las calles exigiendo justicia por todas las que nos faltan, por las que ya no volverán a casa y por las que aún estamos esperando.

Durante el actual mandato de Andrés Manuel López Obrador se han contabilizado 7 mil 901 mujeres desaparecidas, de las cuales el 55% son de niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años de edad, esta cifra ha ido en aumento desde el año 2018 en donde hubo 687 mujeres no localizadas, es decir un incremento del 65%, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La política que ha adoptado AMLO de abrazos, no balazos, está acabando con la libertad y hasta la vida de miles de mujeres, y ante la espera de la resolución de casos como el Debanhi, opta por informar sobre la presunta disminución de feminicidios en el país. Mal momento para los otros datos que al presidente le gusta presumir.

Con el caso de Itzel, suman seis feminicidios en lo que va del año en nuestro Estado, Culiacán cerró el 2021 dentro de los 50 municipios donde se concentran el 33% de los feminicidios en tierras mexicanas, fue un año de terror para las mujeres y el 2022 no pinta mejor. Mientras tanto, tenemos a una Fiscal General y una Secretaria de las Mujeres que han mostrado, en palabras de la ciudadanía, mucha insensibilidad en los casos más alarmantes del Estado. Es decir, le gustaba criticar las acciones del gobierno en curso y ahora solo es protagonizar eventos públicos sin resultados positivos para nuestra gente. Además, una representante en el Congreso del Estado que ni teniendo la figura más imponente sobre el tema en el recinto, es capaz de exigir justicia como se debe y de generar acciones para atender la problemática, me refiero a la Dip. Almendra Negrete, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Familia. Y ni se diga del alcalde de Culiacán, que mostró hasta el cansancio su lado apático ante la situación de las mujeres en nuestro municipio. Bueno, al parecer él ya tendrá su “castigo”.

Morena tienen los tres poderes en su mesa, y no los hacen funcionar. Se han quedado en promesas y en culpas al pasado, pero no vemos nada nuevo que beneficie a las mujeres de Sinaloa, muy al estilo obradorista. No podemos ser espectadores, mientras el municipio, el Estado y nuestro país se hunden en sangre y cada día suman más desapariciones.

No permitamos que el dolor de las personas con familiares desaparecidos sea parte del circo, la ineptitud e incompetencia de las autoridades en todos sus niveles, que su voz de exigencia tenga una respuesta y el respaldo de toda la ciudadanía, porque sabemos que en su lugar estaríamos también buscando y protestando sin parar.