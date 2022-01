Adiós, enero

audima

Para muchas personas, febrero es el nuevo Año Nuevo. Enero solo fue una prueba, preparación o posición de arranque para los 334 días que restan del 2022. Y vaya que fue una gran prueba, además de lo naturalmente largo que se siente cada primer mes del año, este, en especial, ha sido difícil por muchas cuestiones. Empezando por la creciente incertidumbre de lo lejos que vemos el fin de la pandemia y la crisis económica que ha dejado por su paso el 2021 en muchas familias de Sinaloa y todo México, a esto le sumamos una serie de terribles sucesos que no dan esperanza a que este año sea más pacífico para las mujeres en nuestro país.

No es fácil llevar la cuenta de cada una de las situaciones que se presentan en México y que requieren nuestra total atención y urgente intervención. Sin embargo, distintos colectivos feministas han recopilado los acontecimientos de las últimas semanas, que, aunque no alcanzan a llegar a ser nota nacional, no quiere decir que sean menos importantes. Por lo que es importante hacer un llamado a la difusión y la no normalización de estos sucesos que cada vez son más comunes y, en ocasiones, menos visibles.

En Nayarit, se han documentado dos casos de abuso infantil contra niñas dentro del parque acuático Splash por parte de sus propios trabajadores. Las denuncias, tanto en la empresa como a las autoridades de justicia del estado, no procedieron. Recordemos que en diciembre del año pasado se presentó una situación similar en Culiacán dentro de un espacio de recreación que, aunque la empresa tomó cartas en el asunto, resulta urgente tomar medidas para asegurar la integridad de las mujeres y niñas en cualquier espacio público o privado.

En Morelia, el pasado 27 de enero, las autoridades dejaron libre a la pareja de Paty, quien confesó haberla matado y posteriormente amenazó a su mamá e hijos. Una mujer más que perdió la vida en manos de quien supuestamente la protegía y, además, la justicia arremete con la seguridad de su familia.

En Puebla, detuvieron a Beberly por defenderse de un intento de abuso sexual por parte del conductor de Uber en el que viajaba, para retirar sus cargos, debe pagar una suma alta de multa. Así se cobra por tratar de sobrevivir en un país donde se protegen a los agresores y no brinda la protección necesaria en los distintos medios de transportes.

El 23 de enero, se encontraron en Tabasco los cuerpos de Juany, Sara y Rosita, que se encontraban desaparecidas. Las tres fueron víctimas de feminicidio y los responsables aún no se enfrentan a la justicia. Por su parte, un día después, Morelia suma 21 casos de feminicidios en lo que va del años, casi uno diario.

Como estos sucesos, existen más que, lamentablemente, dieron la bienvenida al 2022 a lo largo del país. Sinaloa no se queda atrás, ya que son bastantes recientes los fuertes hechos de violencia que marcaron el mes de diciembre. El primero ocurrido en Mazatlán, donde una niña de 13 años fue asesinada a manos de su padrastro después de intentar abusar sexualmente de ella, quien ya se encuentra vinculado a proceso. Estas situaciones han indignado tanto a nuestra sociedad y perturba el saber que ninguna niña o mujer se encuentra a salvo ni en su propio hogar.

Finalizará (y no porque no existan más) este relato de detestables sucesos con el asesinato de Alma Delia, la niña de 6 años de edad, en un campo agrícola de Navolato por parte de un trabajador y habitante del campo, quien se encontraba bajo los influjos de las drogas. Además de conmocionarnos ante estas situaciones, como ciudadanos y ciudadanas debemos de reconocer como inaceptables dichos actos que flagelan y corrompen nuestra sociedad, donde no hay respeto de nada ni nadie, donde los límites se han borrado y la seguridad y la justicia parece estar en manos de todos, menos de las autoridades competentes.

Como sociedad, es imprescindible exigir que se atienda, tanto el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y Gobierno federal, son quienes tienen las herramientas necesarias, los órganos autónomos, que evidentemente muestran que Morena y los Gobiernos emanados de ese “movimiento” tienen otros intereses. Ese poder deben usarlo no solo para intervenir en lo que les conviene, sino para que no se permita que sigan sucediendo tantas injusticias.

Así inicio el año, esperemos que no continúe de tal manera y respondamos ante situaciones como esta, sin indiferencia y con el valor necesario para exigir justicia y no permitir que la seguridad se aleje cada vez más, que las autoridades de los tres niveles de Gobierno se hagan responsable de lo que les toca, brinden la importancia necesaria a la prevención y den respuesta oportuna a cada una de los escenarios que se presenten.

Adiós, enero. Ahora sí Año Nuevo.