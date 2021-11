Apología del delito y lo que representa para las mujeres

Culiacán se encuentra en uno de sus peores momentos de violencia hacia la mujer. Ocupamos el tercer lugar a nivel nacional en casos de feminicidios, por debajo de Tijuana y Ciudad Juárez, y aún así hay personas que les parece divertido o algo con lo que se puede jugar o decorar.

Recientemente, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, tuvo una participación en “La Mañanera” en la que se destacó que nuestra ciudad forma parte de los 10 municipios con más víctimas de estos delitos, además de que ya se encuentra entre las 17 regiones prioritarias para atender la violencia en el país de forma general. Qué doloroso es ocupar estos lugares y que no sea por algo positivo para las mujeres sinaloenses.

Incluso, con estos datos alarmantes, en el pasado marco del festejo de Halloween en Culiacán, se dio una situación nunca antes vista, una empresa decoradora y un grupo de eventos llamado Wizzard organizaron una fiesta en un antro conocido de la ciudad en el que colocaron, como parte de la decoración, bolsas negras amarradas y ensangrentadas, simulando el cuerpo de una mujer con una pancarta con expresión denigrante como “causa” de esa acción. Un desastroso ejemplo de apología al delito de feminicidio, pero además de revictimización a quienes han sufrido este delito y de normalización de la violencia en toda la sociedad.

A partir de esta acción, muchas voces de mujeres se han hecho escuchar y los responsables emitieron una disculpa por medio de una carta en redes sociales, ¿ya fue todo?, el daño simbólico que generaron con esta acción no lo podemos medir por el momento, pero estoy segura de que es enorme. Una fiesta de Halloween que debía ser un ambiente de alegría y convivencia para las y los jóvenes, lo convirtieron en algo que puede ser pauta a más violencia y que los valores y visión del tema de las personas que fueron partícipes y observaron esta “decoración” se denigre.

Urge cambiar el discurso de la indiferencia y normalización y pasar a un accionar fuerte y coordinada. ¿Dónde están las acciones del H. Ayuntamiento de Culiacán?, ¿también dirá, “pues yo no lo decoré”?, no basta con expresarse en contra o generar un punto de acuerdo, es necesario llegar al fondo y últimas consecuencias. La necesidad de transformar el ambiente contaminado de nuestra sociedad en cuanto a la violencia hacia la mujer es apremiante, necesitamos autoridades que envíen a la ciudadanía la señal de una operación sin precedentes para la paz y el Estado de derecho.

Debemos de hacer conciencia, no es un tema que solamente nos corresponde a las mujeres, ¿hasta dónde tenemos que llegar para poner atención de la gravedad de esta situación?, no esperemos más y pensemos en nuestras madres, hijas, hermanas y en la ciudad en la que vivimos. No merecemos este ambiente ni el miedo que representa.

Recordemos que ni en Culiacán, ni en todo México somos decoración de nada ni de nadie.