Comités de vecinos: modelo en la construcción de ciudadanía en Culiacán

Durante mucho tiempo ha existido una diferenciación muy marcada en la forma de percibir la realidad cuando formas parte del equipo de Gobierno, ya sea como funcionario público o representante popular, es muy común que el mismo desempeño del cargo provoque una especie de miopía que en algunos casos se convierte en ceguera y, lamentablemente, se dejan de apreciar con objetividad las condiciones en que viven las personas.

Desde el Centro Estatal para la Prevención con Participación Ciudadana (Ceprevsin) se han desarrollado comités de vecinos en todo Sinaloa con el objetivo de cohesionar las ideas y motivar la participación de la gente, no obstante, los resultados que se han tenido en la capital resultan dignos de análisis.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Desde hace tres años, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) por medio del Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana, ha impulsado el Programa de Comités de Vigilancia Escolares y Ciudadanos, que tiene el objetivo de estimular la cohesión social e influir en el avance de las comunidades, priorizando la atención a las problemáticas de seguridad.

La creación de comités de vecinos en las colonias de la ciudad no es algo nuevo, esta forma de hacer comunidad se ha venido desarrollando por todas las administraciones y sexenios de alguna u otra forma, sin embargo, su accionar se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo. Los objetivos de estas agrupaciones son claros: organizar las ideas comunitarias, escuchar las opiniones y motivar la participación de la ciudadanía en los intereses comunes, sobre todo cuando están directamente relacionadas con decisiones gubernamentales.

Motivados por la necesidad de participar para resolver las inquietudes de sus familias, las y los integrantes de los comités deciden participar en esta dinámica que ha sido benéfica para muchas comunidades en las colonias y sindicaturas de Culiacán, Mazatlán, Guasave y Los Mochis.

Los resultados obtenidos hasta el momento han sido positivos, y una muestra clara es la apertura que se ha fomentado para que cualquier sinaloense pueda dirigirse con los agentes policiacos que corresponden a su sector cuando suceda una emergencia -como debió de haber sucedido siempre- nunca debimos permitir que esa relación entre las autoridades vigilantes y los colonos se perdiera y convirtiera en miedo y desconfianza. Si no tenemos seguridad alrededor y dentro de nuestros hogares, entonces no tenemos nada. Si no hay paz, no hay comunidad.

El fortalecimiento de la cohesión vecinal permite que la comunicación con las autoridades fluya, que se recuperen los espacios públicos y exista seguridad de transitar por las calles, parques, plazas y escuelas de nuestra ciudad.

El objetivo de los comités de vigilancia se cumple si aplicamos la famosa frase “trabajando sociedad y Gobierno”, la ciudadanía se construye lejos del discurso y cerca de la gente, escuchando y atendiendo, pero, sobre todo, cumpliendo con las demandas ciudadanas.