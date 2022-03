Construyen y destruyen sin razón

audima

Mucho revuelo por la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que la venta de garnachas, tlayudas, que si las artesanías, que los fifís y los críticos clasistas por las expresiones ante los comerciantes, pero el verdadero cuestionamiento es, ¿realmente estuvo en tiempo y forma una de los proyectos más emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador?

Por supuesto que AMLO tuvo una oportunidad para justificarse y desviar la atención hacia las críticas por la entrega de una obra mal diseñada, mal hecha y que no genera expectativas de calidad y prestigio internacional. Las fallas en los transportes de llegada, el sistema de abordaje y las partes faltantes de construcción pasaron a segundo término porque su camino de salida fue señalar de clasistas a las voces que criticaron su obra, justificando que los puestos de venta al interior del aeropuerto representan nuestra cultura mexicana. Vaya forma de zafarse de las responsabilidades de ejecución de una obra, de nuevo, con el sentimiento nacionalista. Nadie está en contra de los antojitos mexicanos, está más que claro que es un gusto generalizado y son patrimonio cultural del país, sin embargo, las prioridades de México y de los resultados de políticas públicas del gobierno federal no deben ser acompañados de elogios culinarios.

Los sucesos de esta semana se reducen a eso. Se habló nuevamente de lo que el presidente quiso que se hablara, y no de lo realmente importante, este aeropuerto, que su nombre lo dice, debería estar en condiciones de despegar hacia destinos fuera del país, y no es así. Como toda la información que impone y maneja en las mañaneras, que terminan siendo otros datos y una campaña mediática, por ende, constituye propaganda gubernamental.

Con acciones como esta, ha violado en distintas ocasiones la veda electoral en la que nos encontramos por la consulta de revocación de mandato. Vemos a personas en los cruceros pegando calcas, muchos espectaculares y folletos, como una campaña cualquiera, sobresaturando el espacio público con el rostro de la figura presidencial. Lejos de ser un ejercicio democrático, se ha convertido, una vez más, en un exceso de reflectores; eso nos costará el 10 de abril a todas las y los mexicanos casi dos mil millones de pesos. Sin mencionar de dónde se está costeando la publicidad de AMLO plasmada a lo largo y ancho del país, fuera de lo permitido por el Instituto Nacional Electoral.

De lo que no tenemos duda es que las obras faraónicas del gobierno federal siguen movilizándose a pesar de tener en el país grandes carencias en otros importantes rubros, como lo son los tratamientos para niñas y niños con cáncer. En lo que resta del sexenio se espera que continúe la construcción del Tren Maya, un proyecto que, además de los impresionantes gastos que implica, tendrá grandes repercusiones para la sociedad mexicana y el medio ambiente. Si en estas decisiones no hay marcha atrás, al menos deberá garantizar que estén bien hechas y que no sean una copia barata de la maqueta original.

Una vez más, la Cuarta Transformación haciendo de las suyas. A nivel nacional construyendo y destruyendo sin razón, sin análisis ni medición de riesgos; y a nivel local, no se está construyendo absolutamente nada. Culiacán está en manos de un alcalde que arrebata descuentos, aumenta cuotas y no construye ni mejora nada. No sé de qué lado estamos peor, lo que sí sé es que están cortados con la misma tijera.