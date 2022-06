Crónica de una narcoelección anunciada.

audima

Al escribir esta columna, siento tantas emociones a flor a piel, que pido disculpas anticipadas si mi objetividad es rebasada por la experiencia más terrible de mi vida, después de la muerte de mi mamá.

A unas cuantas horas de que se cumpla un año de la elección del año pasado en Sinaloa, es inevitable que mi mente y cada célula de mi cuerpo recuerden y se estremezcan al regresarse automáticamente la cinta, como si fuese una película de terror, el fatídico 6 de junio de 2021, cuando en carne propia viví lo que cientos, sino es que miles, de personas, activistas, líderes de colonia, integrantes de la estructura territorial del PRI, de equipos de campaña de algún o alguna candidata de la alianza, padecieron, solo por haber cometido el pecado de participar en política, lo cual se supone es un derecho humano y constitucional, en un país supuestamente libre y democrático.



La muerte de Francisco, un joven, pero experimentado priista, coordinador de campaña de un distrito local, a unos meses de la elección, por infarto fulminante (que su médico señalaba podría haberse derivado de una fuerte impresión), dudas de si vale la pena seguir participando, si el costo es tu vida, decepción plena al comprobar la complicidad y entreguismo de quienes se suponía eran de los nuestros y nos mandaron como corderitos al matadero.



Son muchos los estragos que ha dejado esa innecesaria violencia a la que tuvieron que recurrir, para ostentar el poder, quienes hoy gobiernan mi Estado y ocupan cargos en el Congreso y Ayuntamientos, esos a los que en su retórica les encantaba aludir décadas pasadas (siguen en ello), señalando errores de gobiernos Prianistas, neoliberales, parece que perdieron la memoria de corto plazo, un increíble cinismo o de plano la expresión máxima de la sinvergüenzada.



Mucho fue el esfuerzo del aún entonces titular del Ejecutivo estatal, hoy embajador del gobierno de Morena, para que se diera vuelta a la página, simulando que nada pasó, la ratificación de los presidentes de los partidos de la Alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) a organismos internacionales sobre esta intervención del CO, solicitando observadores electorales para hoy, aunado al terror que me da que este día, en el que seis Estados de nuestro país tienen elecciones, más personas vivan la horrible experiencia de que las levanten (secuestren) con todo lo que ello implica, me hacen superar el miedo, para escribir, dictada por el sincero y a la vez afectado palpitar de mi corazón, con el único propósito de aprovechar este espacio para tocar el tuyo, apelando a tu conciencia y valor cívico, suplicando ¡participes!



Si tú, donde sea que leas esto, puedes hacerlo, busca incidir en quienes conozcas vivan en Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Aguascalientes, Oaxaca y Quintana Roo, para que les persuadas de ponerse del lado correcto de la historia y salgan votar por las y los candidatos de la alianza opositora.

Otra forma, es que te conviertas en observador(a) electoral virtual, a través de tus redes sociales, comparte cualquier atentado a la libertad, a la democracia, arrobando, etiquetando a las redes de los organismos internacionales, @OEA_oficial @CEIDH @ONU_es uniéndonos y generando conciencia podemos evitar que se cumpla la crónica de una narcoelección anunciada.



Nunca es tarde y, hoy, más que nunca, México te necesita y te necesita como protagonista, porque es mucho lo que está en juego este día, “los pueblos tienen los gobiernos que se merecen” José Martí, jamás me resignaré a que las y los mexicanos merezcamos este gobierno de 4.ta, fallido y autocrático.

Tú y tu familia merecen paz, merecen políticas públicas de salud eficientes, que la educación sea de calidad y no un adoctrinamiento, empleo bien pagado, apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, oportunidades para progresar. Claro que merecemos aspirar a ser y tener más, tanto como tú lo quieras, sueña en grande, mereces más de un par de zapatos y mucho más que 200 pesos en tu bolsa, consolidando tu estructura de valores y principios, trabajando de manera legal, con mucho empeño;no es fácil, pero vale la pena, por nuestra gente bien vale el esfuerzo.