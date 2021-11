El Estado no nos protege

Un 25 de noviembre más. El día al que llamamos y visibilizamos con un color. Pero ¿sabemos realmente qué representa? Desde hace más de veinte años la ONU decretó la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres en honor a tres hermanas activistas de origen dominicano, que fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo un 25 de noviembre de 1960. Ellas luchaban por sus derechos y el de todas las mujeres de su país y el mundo, no se imaginaron el precedente que marcarían y que sus nombres se convertirían en símbolo mundial de la lucha de las mujeres.

Minerva Mirabal salía a la calle a protestar contra un régimen que lejos de protegerla, la amenazaba de muerte. No le tembló la voz y decía “si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte”, y así fue. Sus motivos de lucha quedaron cimentados con gran firmeza y medio siglo después, el día de su muerte representa en todo el mundo un recordatorio para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, así como hacer conciencia pública y generar mayor voluntad política para instrumentar acciones que sancionen y erradiquen esta problemática que sigue rebasando límites.

Además del objetivo institucional, la conciencia que produce esta conmemoración en la sociedad es importante. Sin embargo, no todo se pintó de naranja, rosa o morado este año, también hubo manchas de sangre y una voz protestante que se esfumó. Marisol de Guaymas, Sonora, salió a manifestarse como muchas mujeres más en todo el mundo y fue víctima de la violencia que persiste en nuestro país y de un Estado que no fue capaz de protegerla y que además, señala su muerte como un “daño colateral”.

En nuestro país salir a protestar por nuestros derechos y libertades nos convierte en un blanco para la violencia, no basta con el peligro que ya corremos por ser mujeres. No podemos seguir manteniendo las cifras escalofriantes que tiene México.

Según con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existe un aumento de 7.1 % en el número de feminicidios en los primeros cinco meses de este año con respecto al anterior y ni se diga con el delito de violación, ha crecido el 30 % en comparación con el año pasado. Hay pruebas suficientes para asegurar que la política de “abrazos no balazos” no funciona y parece que en Palacio Nacional no se dan cuenta de eso, o simplemente no lo quieren hacer.

No merecemos vivir en un país en donde asesinan a diez mujeres diariamente y ver un gobierno apático y concentrado en mil prioridades más, menos en establecer una verdadera estrategia de seguridad.

Por Marisol y por las miles de mujeres que ya no están. Por las que salen a protestar y exigir justicia en cada oportunidad, por quienes desde su trinchera hacemos lo que nos toca para defender nuestros derechos. No nos cansemos nunca de hacerlo y contagiemos a más mujeres de participar en los días de activismo del marco de este Día Internacional, de cada 25 y llamar a la no violencia cada día de nuestra vida, porque esta lucha es de todas y por todas. #JusticiaParaMarisol.