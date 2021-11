En rescate de la democracia

Los procesos de transición del poder en nuestro país han tenido enormes retos, ni se diga del camino, el fortalecimiento y mantenimiento de la democracia. Ya hemos mencionado anteriormente en esta columna, que estamos atravesando por un momento crítico en el que predomina la polarización de ideologías y valores en manos de inquilino de Palacio Nacional.

En México se han aumentado la cantidad de pobres durante la primera mitad de este sexenio, según datos del Coneval en 2018 había 51.9 millones de personas en situación de pobreza, mientras que en 2020 incrementó a 55.7 millones, cuando se supone, la Cuarta Transformación ha estado trabajando bajo la premisa de “primero los pobres”. Vaya contradicción.

No son datos aislados, hay más rubros en los que la población se está viendo afectada, los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi de 2020 (Enigh) muestran una expansión significativa en la carencia de acceso a los servicios de salud, mismo que en 2018 fue reportado el 16.2 por ciento y para 2020 se reporta el 28.2 por ciento.

En el caso de los costos de luz, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desde enero de 2016 y hasta diciembre de 2018, el costo de la electricidad para las y los mexicanos que tienen un consumo básico se mantuvo fijo, mientras que, en 2021 se paga el 12 por ciento más. Ni se diga con los precios de la canasta básica y el gas que se encuentran en las mismas condiciones de aumento.

Tan solo estos, son ejemplos de la realidad mexicana que no pinta nada bien, además que el Gobierno de Andrés Manuel sigue generando una agenda pública basada en falsos datos y confrontaciones sin sentido que generan más polarización en la sociedad.

Hace unos días tuve la oportunidad de estar presente en el Congreso Latinoamericano Colombia Elige 2022 en Santiago de Cali, Colombia, organizado por el Instituto de Innovación Política y la Cumbre Mundial de Comunicación Política en el que pude compartir desde mi perspectiva la urgente necesidad que tiene México y América Latina de rescatar la democracia por medio de la participación de la ciudadanía. ¿Cómo lo podemos lograr? Restaurando la confianza entre institutos políticos y ciudadanía. Sin duda, se requiere de líderes que generen opinión de contraste al poder y que sus voces retumben en distintos escenarios, en donde pueden generar cambios sociales y políticos.

Al escuchar las participaciones de compañeros de Colombia, Ecuador, Argentina, entre otros, llamó fuertemente mi atención cómo es que no logramos ver los ejemplos desastrosos de los países que han adoptado practicas socialistas como un espejo para cambiar el destino de nuestro país, antes de que sea demasiado tarde.

Asimismo, es evidente que a pesar de tenerlos claros no se han remediado los errores del pasado, por lo cual existe un lazo débil entre la ciudadanía y los partidos políticos. La falta de apertura no les ayuda a posicionar su estrategia para volver a estar entre las opciones de la gente, se necesita aprender de todo aquello que no se ha hecho bien, no rendirse ni olvidarse de la única razón verdadera de la política, que es servirle a la gente.

Hay que anotarlo en con buena tinta en nuestros pensamientos y como base de las futuras estrategias políticas, en momentos críticos como los que estamos viviendo, es prioridad que exista voluntad política para hacer consensos en favor del pueblo mexicano.