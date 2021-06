¿Está en riesgo la democracia en México?

La elección del pasado 6 de junio parecía materializar la esperanza que teníamos las y los mexicanos de volver a confiar en la democracia de nuestro país. La conformación de una alianza a nivel nacional entre los institutos políticos de mayor historia se vislumbraba como la vía segura para mantener equilibrios en el Congreso, para evitar que México se convirtiera en una tierra de caprichos, en un estado sin derechos, pero tal parece que no fue así.

Los ímpetus concentradores de poder del presidente se exacerban y no se detendrá en su búsqueda por seguir polarizando al país y destruyendo las instituciones que se fueron gestando durante años. Perfectibles sí, pero también daban seguridad a la ciudadanía… esa seguridad que con el paso de los meses se va diluyendo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La democracia está en riesgo por varias razones: la primera es que López Obrador no se ha detenido en su afán por militarizar al país, esta semana hubo otro intento al pretender incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa; una corporación que, después de dos años de gobierno, aún se percibe con gran ambigüedad en su misión y operación. Los resultados en los últimos sexenios han mostrado que recurrir a la milicia no es el camino para detener el avance del crimen organizado, aunado a la inacción y hasta presunta complicidad nos deja en un escenario escabroso.

Además, los militares han salido de los cuarteles para construir puentes, pisos firmes, trenes, aeropuertos, entregar apoyos sociales y lo que se le va ocurriendo en el camino al presidente. Conforme se agregan tareas a las Fuerzas Armadas, acompañadas de cada vez más personal militar en puestos que anteriormente eran ocupados por civiles nos acercamos a una situación donde los pilares democráticos se van derrumbando.

La segunda razón es precisamente esa sospechosa complicidad entre Morena y algunos cárteles del crimen organizado que son motivo de indignación y de preocupación, por no decir alarma. Esta semana el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, denunció la injerencia del crimen organizado en las elecciones de su estado y existen sospechas similares en Baja California, San Luis Potosí y Sonora; en Sinaloa fue evidente. La intromisión del crimen organizado se ha dado antes, durante e incluso después de las elecciones.

En tercer término tenemos el respaldo a la “Ley Zaldivar”, una violación clara al artículo 13 constitucional que busca prolongar el periodo del presidente y de miembros del Consejo de la Judicatura, lo que borraría en los hechos la división de poderes y mostraría un alto grado de sujeción del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo.

Y por último, la propuesta de reforma electoral que, según López Obrador, busca eliminar la independencia del árbitro electoral (INE) y legitimar, la violación a la ley electoral que cometió el presidente a lo largo del proceso, misma que aceptó en reiteradas ocasiones como si se tratase de un logro de su gobierno.

Es cierto que Morena y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada pretendida desde el primer día del proceso electoral 2020-2021 pero seguirán buscándola a través del chantaje a las y los diputados de manera individual, de la manipulación a los dirigentes de los partidos políticos y no les importará pasar por encima de la voluntad de la gente. El presidente ansía seguir concentrando el poder y continuar con la erosión de nuestra Constitución y nuestras leyes haciendo del sometimiento.

Después de tantos años de independencia en nuestro país, seguimos siendo esclavos de un megalómano que no descansa al denostar, no argumenta, no debate… señala, ataca y desprestigia a quienes piensan distinto. Tristemente México sigue en peligro. ¿Vamos a permitir que nuestro Estado lleve este rumbo?

Síguenos en