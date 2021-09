Falta que recauden sensibilidad

Las decisiones, programas y acciones de un Gobierno, ya sea municipal o estatal, siempre deben estar enmarcadas en el contexto que se vive, responder a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía y ser sensibles hacia las demandas que requieren celeridad.

Toda decisión en la vida, el Gobierno y la política conlleva un costo; mientras se benefician algunos, surgen consecuencias para otros más. El éxito o el fracaso de las acciones que se deriven de esa decisión se medirá en lo elevado que sea el beneficio colectivo.

El pasado jueves, el presidente municipal de Culiacán anunció una medida recaudatoria que puede llegar a ser una pesadilla para muchas familias culiacanenses, desaparecer las campañas de descuento en multas y recargos, mismas que las personas aprovechan para liberar un poco sus deudas con el Ayuntamiento en medio de la complicada situación que se vive por la crisis económica derivada de la pandemia.

Bajo el argumento de que todos los ciudadanos deben contribuir con el gasto público sin excepciones, como las personas jubiladas, eliminará esta forma de apoyo para que la próxima Administración, que él mismo representará, no tenga problemas con los gastos operativos. Todos los Gobiernos municipales desearían que no hicieran falta fondos para sus acciones, de eso no tengo duda, sin embargo, no es posible que para “asegurar que eso suceda” se perjudique los bolsillos de muchos culiacanenses que están pasando un momento crítico.

No se trata de ser el bueno o malo de la película, porque en ningún momento se buscar marcar a alguien como el villano, si no como un personaje neutral y que entiende y se sensibiliza de la situación que ya todos sabemos afectó a miles de personas en Culiacán, unas más que otras, sobre todo a quienes dependen de pequeñas y medianas empresas.

Las familias que se sujetan de esos descuentos que ahora el alcalde pretende eliminar son las mismas que perdieron sus negocios o empleos y que cada semana o quincena necesitan ajustarse a menos ingreso; así como ellos, el Gobierno también debe hacerlo y reacomodar sus gastos en necesidades prioritarias, sin dejar de brindar el respiro que significa un descuento.

Debido a las afectaciones en los bolsillos de una gran parte de las y los ciudadanos, es claro que el ingreso por el pago del impuesto predial o las multas de tránsito no van a despuntar, sino al contrario, existe el riesgo de que más culichis se vean obligados a no pagar, o bien, tomen la decisión de no hacerlo como medida de protesta, situación que afectaría fuertemente a la Administración de los próximos tres años.

Se necesita recaudar, además de sensibilidad, mucha empatía por parte de quien encabezará la Administración pública municipal. No le estorbaría eficiencia y eficacia en el acomodo de los recursos, verá que así alcanza y hasta sobra. Aún es tiempo de reaccionar con congruencia para tomar decisiones que favorezcan a la mayoría en la recuperación que requiere esta ciudad. Necesitamos ser comprendidos y apoyados por nuestro Gobierno, que debiera ser el más cercano a la gente. Necesitamos sensibilidad desde el palacio municipal.