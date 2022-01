Gracias por su entrega de amor

audima

Hace dos semanas les platicaba en esta columna sobre el sueño de tocar corazones por medio de la entrega de regalos del Centro de Apoyo Popular A. C., resultado del #ConciertoAmor4 del pasado 5 de enero. Hoy con mucha alegría les quiero compartir que lo cumplimos, la bondad y solidaridad de muchas personas que se sumaron a nuestro evento se reflejaron en las sonrisas de más de doscientos niños y niñas de la comunidad de La Piedrera y la colonia Ampliación Renato Vega.

Con una linda convivencia que amenizó la Payasita Fifí, a quien agradezco su participación durante los 4 años en que hemos realizado esta actividad, las personas que conformamos el CAP y grandes amigos invitados, realizamos la entrega de juguetes; el objetivo de todo el esfuerzo que pusimos en el Concierto Amor se concretó. Nuestra asociación civil fue la impulsora y organizadora de esta acción, pero para lograrlo tuvieron parte valiosos seres humanos a quienes dedicaré las próximas líneas de esta columna.

En primer lugar, se merece una mención especial la autora intelectual del #ConciertoAmor4, por medio del cual se han logrado innumerables acciones, mi comadre Gracia Álvarez, quien desde el día uno de la decisión de echar a andar este proyecto ha estado firme y motivada para que sea posible.

Desde el inicio de la organización del evento estuvieron al pie del cañón mis amigas Yareli Gárate, Alexa Esparza y Daniela Noris, aportando su tiempo e ideas para avanzar en la actividad; mientras tanto, cada vez se sumaban más personas, algunas físicamente y otras más desde lo virtual, como Verónica Rodríguez, Rocío Fonseca, Fernanda Escobedo, Oralia Gálvez y Yovani Montoya. Con una amena conducción nos acompañaron Mariano Osuna y Karla Gutiérrez, a quienes pueden seguir en su canal de YouTube Osuna TV.

Toda la magia que se vivió en la entrega de juguetes no hubiera sido posible sin la participación del gran talento sinaloense que formó el elenco del #ConciertoAmor4, gracias: Pavel Arámbula, Luciano Luna, Rosa Mexicano, Pablo Bazán, Ana Orona, Francisco Chan, Cruz Corona, Aleida Pineda, Abraham Hernández, Julio Verde, Real Armonía, Tony Ferrer y Marbella Rosas.

Nunca me cansaré de presumir que además de sus grandes shows, el tamaño de sus corazones no tiene comparación. Mis buenos amigos Enrique Aguirre, Abraham Hernández y Sandra Naranjo, que tuve la dicha de que me acompañaran a entregar los regalos, podrán asegurarles que valió la pena el esfuerzo al ser testigos de lo que un solo detalle puede hacer en las vidas de tantos pequeñines.

Sin lugar a dudas, la labor social se engrandece cuando el sector empresarial de una ciudad se activa y se suma desde distintos canales para contribuir a una noble causa; por eso, quiero agradecer infinitamente en nombre de todo el Centro de Apoyo Popular a nuestros patrocinadores Emar Produccions, Unión de Comerciantes Tianguis Los Huizachez A. C., Valhpac, La Tapatía, Grupo Panamá, Distribuidora Hortimex, Los Buitres de Culiacán, Inmobiliaria Alvisella, Sushi Yuniko y Despacho Sánchez Cruz Fiscalistas.

Esta es una importante prueba de que cada quien desde sus espacios, circunstancias y posibilidades pueden contribuir y hacer una diferencia en la vida de una persona y hasta una familia entera. Gracias a Rodolfo Arriaga y Juan Avilés Ochoa, del Instituto Sinaloense de Cultura, por su disposición y buen servicio en el Teatro Socorro Astol al desarrollar el evento que hizo posible el festejo de Día de Reyes para niñas y niños de Culiacán.

La pandemia ha dejado estragos que no se pueden subsanar solamente desde el Gobierno o el sector productivo, debemos conjuntar esfuerzos, buscar a esas personas con muchas ganas de apoyar y que no saben cómo para organizarnos y ser grandes generadores de cambio.

No me despido sin antes recomendarles un video musical que les enchinará la piel este domingo, en las redes sociales del Centro de Apoyo Popular A. C. podrán encontrar la pieza musical Un año más dirigido por la maestra Chuyita Rendón, grabado y editado por mi amigo Cristian Jacobo y con las voces de un talentoso pequeñín y las y los grandes del talento sinaloense.

A todas y todos, gracias por su entrega de amor.